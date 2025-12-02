Gimnasia sorprendió a Barracas en la cancha de Chiqui Tapia y jugará con Estudiantes por un lugar en la final del Clausura

El fútbol también puede ser el reino del revés. Cuando se espera que ocurra una cosa, sucede exactamente lo contrario. Gimnasia le ganó a Barracas Central, señalado como “el equipo del poder”, en la cancha que lleva como nombre Claudio Chiqui Tapia, el mismo apellido que el presidente del club (en el palco) y el enganche (sobre el césped).

Le gana en el renovado coliseo para 18.000 personas (no hay más de 5000, en realidad) de Olavarría y Luna... con un gol de VAR, fino, casi imperceptible, engañoso, que es el 1-0 del enorme triunfo por 2 a 0, que lo lleva a las nubes: va a jugar las semifinales del torneo Clausura contra Estudiantes, en el Bosque. Está a dos partidos de un sueño estelar que lleva 145 años.

Una imagen del renovado estadio Google Maps

Gimnasia estuvo a dos puntos del descenso, le ganó a River en el Monumental después de 20 años y ahora suma cinco victorias seguidas. Era uno de los peores equipos en la etapa regular: Talleres y Estudiantes, los menos efectivos, sumaron 21 puntos, el Lobo dispuso de una unidad más. La clasificación fue conseguida en la última estación: 3-0 sobre Platense, en Vicente López. Hizo un culto en los partidos fuera de casa: también le ganó a Unión por 2-1, en Santa Fe.

Gimnasia estaba 12° (entre 15) en el Grupo B después de perder el clásico contra Estudiantes el 19 de octubre, un 2-0 que se sintió como otro puñal de la historia. Le pasaron algunas cosas al viejo y querido Lobo, el Gimnasia que recorre las lágrimas con la imagen del último Diego, el abrumado, el que pocos quieren recordar.

El controvertido 1-0 de Gimnasia, con la parábola de las líneas del VAR Captura

Alejandro Orfila, el entrenador, fue despedido, también en octubre, antes del clásico. El puesto de director técnico fue asumido de modo interino por Fernando Zaniratto, de 44 años, un defensor del Lobo en tiempos de Carlos Timoteo Griguol. Jugó 25 partidos. Estaba en el Bosque, abrió la puerta, entró y se quedó.

Antes del choque con el Calamar, el que lo invitó al festín de los mano a mano, estuvo un par de días de huelga. El plantel bajó los brazos, hasta un tenso diálogo que mantuvo con Mariano Cowen, el anterior presidente. Los jugadores reclamaban pagos atrasados entre julio y septiembre y exigieron un cronograma de cobros firmado para evitar nuevas medidas de fuerza.

¡¡NO HAY OFFSIDE Y HAY GOL DE PANARO PARA EL LOBO!! ¡¡GIMNASIA LE GANA 1-0 A BARRACAS EN LOS CUARTOS DE FINAL DEL #TorneoClausura!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025

Desde hace dos días, el club está bajo el mando de Carlos Anacleto. En una elección con récord de participación, con más de 7700 socios que sufragaron, la lista “Usina Tripera” se impuso con casi el 75 por ciento de los votos.

En el medio de todo el caos existencial, Gimnasia ofrece el corazón, como en buena parte de su historia. No era fácil la batalla: en un fútbol sospechado con fundamentos (arbitrajes, tecnología, hasta hipótesis de corrupción económica) jugar con Barracas representaba todo un desafío. “Preparamos el partido sin pensar en el arbitraje”, cuenta el entrenador, que seguramente seguirá el año próximo.

El renovado estadio está semivacío. Pocos simpatizantes, césped impecable. Insultos a Estudiantes y Verón en las afueras. Palcos blindados, oscuros y vacíos, de un lado. Del otro, una tribunita para 1000 personas, ocupada por seis camarógrafos de la TV. De pronto, se despliega en la cabecera local una bandera gigante, con la imagen de Chiqui Tapia y el logo de la AFA con las tres estrellas. “El Guapo te agradece eternamente”, señala el telón.

"EL GUAPO LE AGRADECE ETERNAMENTE"



🔝 Locura la bandera que le dedicó la hinchada de Barracas Central al CHIQUI TAPIA, en la previa de los cuartos de final vs. Gimnasia



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025

Acto seguido, fuegos artificiales. Que duran hasta los 4 minutos del primer tiempo, uno detrás de otro, sin parar, justo cuando Nicolás Demartini llega a destiempo, con imprudencia y derriba a Jeremías Merlo contra la línea lateral. Hernán Mastrángelo, el discreto árbitro del partido, sólo pide calma. Debió ser amarilla.

“Y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, cantaron, primero. “Ole, olé, Chiqui, Chiqui”, entonan, más tarde, a contramano de lo que suele escucharse en las últimas semanas en las canchas de fútbol y en los recitales de todo tipo de música.

De pronto, Gimnasia marca el 1-0, a través de Panaro. Sin embargo, el asistente número dos Pablo Gualtieri levanta la bandera por un supuesto offside de Jeremías Merlo, quien había asistido al autor del tanto. Tras algunos minutos, la acción se revisa en el VAR y Hernán Mastrángelo dice que “el número 24 se encuentra habilitado” por lo que de por válida la anotación.

Al ataque Barracas, en un entretenido y polémico espectáculo Manuel Cortina - LA NACION

Según las líneas mostradas por el VAR, estaba en la misma línea del último defensor. Sin embargo, la línea no está del todo clara como para advertir si el futbolista estaba realmente en posición legítima. La línea del área de Barracas se veía recta, la que marcó la transmisión... no tanto. Fue perjudicado Barracas, en un certamen en el que supo ser beneficiado, tanto, que se clasificó a la Copa Sudamericana.

Un trayecto muy parecido a aquel Arsenal de Julio Grondona, aunque con intérpretes con menos brillo.

El desarrollo fue entretenido. Bruera casi lo empata con un cabezazo que rebota contra un poste, Candia choca un tiro libre contra el travesaño y Marcelo Torres define de zurda contra un poste, antes de que otro Torres, Franco, selle el 2-0. Nelson Insfrán, el arquero tripero, resume la felicidad, mientras todos cantan y saltan. Se pellizcan: nadie lo puede creer. “Pusimos la cara y es un gran reconocimiento. Este equipo se lo merece, durante el año la pasamos mal, tanto nosotros como nuestras familias. El plantel se merecía un triunfo como este”.

🗣 "NO VOLVÍ A VER LA JUGADA DEL GOL. EL ÁRBITRO DIRIGIÓ BIEN" Rubén Darío Insúa sobre el primer gol de Gimnasia ante Barracas Central.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 1, 2025

Como el “enemigo” es el Estudiantes de Verón, los hinchas locales celebran... su propia derrota, a cuenta de la hipótesis de una victoria futura. “Oh, son los pincharratas, son los p... de La Plata”, gritan, furiosos. Y esperanzados de un triunfo tripero.

El Gallego Insua, el entrenador de Barracas, de un monólogo en la conferencia de la eliminación. “Si viene un marciano y le dicen que Argentina fue campeón del mundo y fue bicampeón de América y que después Racing fue campeón de la Sudamericana sale corriendo y se va a Marte de nuevo, el marciano... ¿Los arbitrajes? Si el marciano es hincha de Central seguro que se fue contento. Estuvo un mes y ya salió volando... No es de este país el marciano (risas). De los arbitrajes se habla todas las semanas pero hoy no me preguntaron en la conferencia de eso. Pero no pasa nada, es normal. En el fútbol nadie tiene la verdad absoluta. Hace 50 años que Argentina es potencia futbolística a nivel mundial. Del año 67 al 87 también salían campeones los brasileños. Pero como dice un amigo mío: ‘es un país extraordinario, pero está lleno de argentinos’ y por eso nos peleamos tanto”, expresa, con su ironía habitual.

Nada es lo que parece en el fútbol argentino...