“Lucas murió por salvarme”: dijo la novia del joven que forcejeó con ladrones en la costanera, cayó al vacío y murió

La madrugada del sábado quedó marcada para siempre en la memoria de Martina. “Esa noche todo pasó muy rápido. Terminamos de laburar y fuimos al río porque lo único que queríamos era ir a tomar un jugo. Apenas llegamos nos atacaron dos personas, que intentaron dispararnos y hacerme daño. Lucas se paró, vio lo que pasó y me defendió”, contó la joven en diálogo con Telefe Rosario. Su testimonio reconstruye los últimos minutos de vida de Lucas Martín Cicarelli, de 30 años, asesinado durante un intento de robo en la zona de Moreno y la barranca sobre el río Paraná, en Rosario.

Según relató Martina, ambos habían salido a la costanera tras la jornada laboral en el Club Alemán. El plan era simple: compartir un momento tranquilo junto al río. Pero apenas llegaron, fueron sorprendidos por dos hombres armados. “Salí corriendo a pedir ayuda porque lo único que quería era que no le pasara nada a Lucas. Como se resistió, los dos se le tiraron encima y lo empujaron hacia el barranco del río ”, agregó.

El ataque ocurrió alrededor de las 3.05, detrás de la baranda de seguridad de la costanera rosarina. Martina logró escapar, aunque le sustrajeron la mochila y el teléfono celular. Lucas, en cambio, forcejeó con los agresores y cayó al vacío. Su cuerpo fue hallado minutos después en una zona de piedras, sin vida.

La joven recordó que en ese momento había varias personas paseando por la zona. “Muchos chicos salieron a caminar. Le pedí a dos que llamaran a la policía y vengan a ayudar a mi novio. Los patrulleros llegaron a los dos minutos y llenaron el lugar. Volví con dos personas y ya no estaban ni Lucas ni mis cosas”, relató.

Al regresar al sitio, Martina buscó desesperadamente a su pareja. “Yo sé que lo empujaron. Íbamos todos los días a ese lugar”, dijo con la voz entrecortada. La zona, habitual para quienes practican deportes urbanos o simplemente buscan un momento de calma, se convirtió en escenario de una tragedia.

Tras el hecho, ambos agresores huyeron. Uno de ellos, identificado con las iniciales A.F., fue aprehendido a 100 metros del lugar con los objetos robados. El segundo sospechoso, P.I., de 33, fue detenido al día siguiente por disposición de la fiscal Agustina Eiris, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas. Según fuentes judiciales, fue capturado en inmediaciones de calle Garibaldi al 6000, en barrio Moderno. Al momento de ser identificado, brindó datos falsos, pero fue rápidamente reconocido y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones.

En la escena del crimen intervino el gabinete criminalístico para el relevamiento de cámaras de seguridad, vistas fotográficas, toma de testimonios y dermotest a la persona aprehendida y a la víctima.

El cuerpo de Cicarelli fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia. Las imágenes de cámaras cercanas están siendo analizadas para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar si hubo más personas involucradas. También se esperan los resultados forenses que permitirán precisar si la caída fue inmediata tras el forcejeo o si existieron lesiones previas.

Para Zulma Graciela Jose, madre de Lucas, el Día de la Madre se transformó en una fecha imposible de olvidar. Mientras muchas familias celebraban, ella recibió la noticia más devastadora. “Nos dijeron que a mi hijo lo habían matado”, escribió en redes sociales.

En su posteo, Zulma relató: “Hace poco finalizó el Día de la Madre. Anoche, no sé por qué, pensé que sería el peor Día de la Madre que pasaría. A la mañana me despierta la policía buscando a los padres de Lucas Martín Cicarelli. Al darnos a conocer, nos dicen que a mi hijo Lucas lo habían matado”.

“Había ido, después de trabajar, al río con su novia. Estaban comiendo galletitas y tomando jugo. No alcohol, no drogas. Aparecieron dos tipos a robarlos. Según dijeron, uno tenía un arma. Mi hijo trató de defender a la chica que estaba con él y darle la oportunidad de que se salvara y pidiera ayuda. Estaban en Dorrego y el río. El desgraciado lo tiró a mi hijo 20 o 25 metros para abajo. Mi hijo murió. A uno lo atraparon y el otro aparentemente huyó”.

Zulma también describió a su hijo: “Lucas siempre fue un chico sano, trabajador, bueno, amable, luchador, preocupado por ayudar a su familia. Crió a su hija más grande desde los dos meses porque la madre no se quiso hacer cargo. Nosotros siempre estuvimos con él. No hay palabras para describir el dolor por culpa de dos malvivientes, dos lacras, dos tipos a los que no les importa nada la vida humana”.

Y cerró con un pedido de justicia: “Seguimos perdiendo personas que realmente valen, que luchan, que trabajan y se esmeran para que la sociedad sea un poco mejor. Hoy quiero justicia para mi hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen. No puede ser que maten y sigan como si nada. Quiero que las penas se sumen. Necesito que, si alguien fue testigo del hecho, me mande mensaje privado. Por favor, divulguen”.