Manejaba borracho, chocó contra un Metrobus y lesionó a una mujer; tenía casi el triple del alcohol permitido

La madrugada del sábado pasado, en el barrio porteño de Flores, se produjo un incidente vial. Un hombre de 39 años, que conducía en estado de ebriedad un Chevrolet Prisma , perdió el control del vehículo mientras circulaba por la avenida Rivadavia al 7000, en la intersección con la calle Pedernera. Según el parte policial al que accedió LA NACION, el auto impactó contra los bolardos de contención del Metrobús, arrancó varios y terminó sobre la isla peatonal destinada a los pasajeros. Por el horario en que ocurrió el hecho, no hubo personas heridas.

En el momento del choque, el hombre no iba solo: viajaba acompañado por su esposa y su cuñada. Una de ellas resultó lesionada debido al impacto y debió recibir asistencia en el lugar.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a LA NACION, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) intervino a la brevedad para atender a la mujer de 32 años, quien presentaba un traumatismo leve producto de la brusca maniobra. La médica de guardia descartó complicaciones y determinó que no era necesario el traslado a un centro de salud.

Manejaba borracho y chocó contra el Metrobus en Flores

En paralelo, efectivos de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar del siniestro y organizaron el tránsito.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Diego Basavilbaso, quien ordenó de inmediato el test de alcoholemia al conductor. Personal de Ingeniería Vial de la Policía de la Ciudad realizó la prueba, que arrojó como resultado 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite permitido para un auto particular en la Ciudad de Buenos Aires.

El vehículo impactó contra los bolardos de contención del Metrobús, y terminó arriba de la isla peatonal

Una vez confirmado el resultado positivo, el fiscal Basavilbaso dispuso la retención tanto del vehículo como de la licencia de conducir del hombre, además de labrar la contravención correspondiente por manejar bajo los efectos del alcohol. Voceros judiciales explicaron a este medio que no se avanzó con una causa penal porque la mujer damnificada rechazó iniciar una acción en ese sentido, aunque las sanciones administrativas sí fueron implementadas.

En este punto, cabe recordar que la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires establece un límite máximo de 0,50 gramos de alcohol en sangre para automovilistas particulares. En el caso de los motociclistas, el tope es aún menor, de 0,20 gramos, mientras que los conductores profesionales, transporte de pasajeros y de carga deben respetar la tolerancia cero.