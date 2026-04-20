Buenos Aires recuerda a Francisco: un mural, un olivo, misa y espectáculo musical en el primer aniversario de su muerte

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril del año pasado, el Arzobispado de Buenos Aires organizó una serie de actividades que se desarrollarán principalmente mañana en su memoria.

El evento central será la Santa Misa, convocada para este martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores (avenida Rivadavia 6950), un templo emblemático del barrio porteño de Flores inaugurado en 1831 y reconocido por el vínculo que Jorge Mario Bergoglio tenía con él.

No solo toda su infancia transcurrió en domicilios familiares cercanos a la iglesia, a la que asistían a las festividades principales y él y sus cuatro hermanos participaban de la acción católica. Además, recordaba habitualmente el Pontífice, en su confesionario recibió el llamado de Dios a la vida religiosa el 21 de septiembre de 1953.

Este martes, la Eucaristía, presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, será transmitida en vivo por Canal Orbe 21. “Esta misa invita a toda la comunidad arquidiocesana a unirse en oración por el eterno descanso del Santo Padre Francisco, recordando su legado de misericordia, servicio y amor por la Iglesia universal, con especial arraigo en Buenos Aires, su ciudad natal y arquidiócesis, en la que fue arzobispo desde 1998 hasta 2013, año en que lo eligieron como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica”, dijeron desde el Arzobispado de Buenos Aires en un comunicado.

Antes de esta celebración, más exactamente a las 11, se plantará el “olivo de la paz” y se descubrirá una placa en memoria de Bergoglio en la plaza de Flores. El papa Francisco utilizó el olivo como un potente símbolo de paz, unión y diálogo interreligioso. Desde su época como cardenal en Buenos Aires, donde plantó uno en 2000, ha promovido este gesto, incluida la plantación de ejemplares en el Vaticano.

Luego, a las 17, se inaugurará un mural en su honor en la estación de subte San José de Flores de la línea A –utilizada por Francisco en su juventud– realizado por la artista Nora Iniesta. Martín Bourdieu, párroco de la Basílica de San José de Flores, bendecirá la obra.

Una hora después, a las 18, habrá una función especial del espectáculo musical “Francisco el Papa del fin del mundo” en la misma Basílica. A través de una puesta en escena que incluirá orquesta en vivo y actores, la obra recorrerá la vida de Bergoglio desde su infancia en Flores hasta su llegada al Vaticano. La entrada será libre y gratuita.

Calendario completo

Las actividades continuarán el jueves 23. Ese día, a las 19, se ofrecerá un concierto sacro en sufragio de Francisco, con el Réquiem de Verdi, en la Catedral de Buenos Aires.

Por último, la agenda de eventos culminará el lunes 27, a las 17, en el auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí se homenajeará a Bergoglio en el acto “Francisco para siempre”, que contará con la participación del Coro Padre Carlos Mugica del barrio Carlos Mugica –villa 31– y un mensaje final a cargo de García Cuerva.

Las actividades en memoria del papa Francisco organizadas por el Arzobispado de Buenos Aires comenzaron el sábado 11 de abril, cuando se celebró una misa en la Basílica de San José de Flores, seguida de una misión por el barrio en la que se recorrieron distintos lugares vinculados a la historia de Francisco: la casa en la que nació, la escuela primaria en la que estudió y el Club Atlético San Lorenzo del que era hincha. Culminó en la parroquia María Madre del Pueblo, ubicada en en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (villa 1-11-14). Bergoglio se movía en las villas porteñas con la misma soltura que entre ámbitos académicos.

Como parte del calendario de actos de homenaje, el sábado 18, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, que también se desempeña como DJ, brindó un show de música electrónica en Plaza de Mayo con entrada libre y gratuita que reunió a alrededor de 120.000 personas.

Además, ayer se celebró una Santa Misa en la Catedral de Buenos Aires presidida por García Cuerva. Allí, el arzobispo bendijo el memorial arquidiocesano ante la presencia de miembros del Encuentro del Rocío en América –red de asociaciones de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela para fortalecer la devoción a la Virgen del Rocío– llegados a Buenos Aires en homenaje al papa Francisco.

“En este aniversario queremos hacer hincapié en cómo Francisco logró llevar a nivel mundial el trabajo y los mensajes que fomentaba como arzobispo de Buenos Aires. Un reflejo de ello es la exhortación apostólica evangelii daudium. Allí, usa un lenguaje más técnico (propio de un documento programático para la iglesia universal) pero que responde a un mensaje que ya planteaba desde su llegada al arzobispado de Buenos Aires. Por ese motivo, resuenan tan fuerte en la arquidiócesis, porque aquí vimos y escuchamos decirle al mundo lo que planteaba entre nosotros”, dijeron desde el arzobispado a LA NACION.

Más allá de todas las actividades especiales, desde la diócesis invitaron a que durante este martes 21 de abril se rece en la arquidiócesis por el eterno descanso del Papa argentino.