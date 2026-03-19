Desde mañana y hasta el miércoles, una de las principales autopistas porteñas estará cortada por una megaobra

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que, durante el fin de semana largo, que comienza el sábado y se extenderá hasta el martes, permanecerá cerrada la autopista Dellepiane en ambos sentidos debido a la instalación de un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro.

La intervención, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), busca conectar ambos lados de la traza y vincular los barrios linderos, en el marco de las obras de renovación integral y modernización de la autopista. Además, la obra afectará al tren Belgrano Sur, que el sábado y el domingo prestará un servicio reducido entre González Catán y Villa Madero.

El corte empezará mañana, viernes 20 de marzo a las 23.30, y se extenderá hasta el miércoles 25 de marzo a las 5 de la mañana. Como alternativas, se podrá circular por la avenida General Paz y la autopista Perito Moreno, la avenida 27 de Febrero o la avenida Roca.

En cuanto a los desvíos, el tránsito que llegue por la autopista 25 de Mayo con destino a Ezeiza será redirigido por la autopista Perito Moreno, la avenida General Paz y la Riccheri. También se podrá evitar la autopista mediante el recorrido por las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz.

En sentido contrario, hacia el centro, el corte se implementará entre la avenida General Paz y la avenida Argentina. Sin embargo, se mantendrán habilitadas las subidas desde la avenida Argentina y la avenida Escalada para empalmar con la autopista 25 de Mayo.

Para quienes circulen por la Riccheri en dirección al centro, el desvío será hacia la avenida General Paz, desde donde podrán optar por continuar por la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora, aptas para tránsito pesado, o por la avenida Roca, también apta para ese tipo de vehículos. Otra alternativa será tomar las avenidas Alberdi, Bruix, Directorio o San Juan, además de la autopista Perito Moreno.

El cierre de la autopista

Durante este fin de semana también se avanzará con el montaje de un nuevo puente ferroviario para el tren Belgrano Sur, sobre la colectora norte de la autopista. Esta intervención permitirá generar la estructura necesaria para excavar un paso por debajo y dar continuidad a los carriles de las colectoras.

Como consecuencia, el sábado 21 y domingo 22 de marzo el servicio ferroviario se verá afectado: el ramal Sáenz–González Catán funcionará de manera limitada entre Villa Madero y esa terminal bonaerense, sin llegar a Dr. Sáenz.

El Belgrano Sur prestará un servicio reducido el sábado y el domingo Hernan Zenteno - La Nacion

Las obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, que apunta a transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

Bajar los incidentes viales

“Es una obra que va a tener un enorme impacto no solo en la movilidad sino de manera directa e indirecta en la vida de la ciudad. Este es hoy el tramo más antiguo y con mayor tasa de incidentes viales del sistema de autopistas porteño. Vamos a transformarlo en el más moderno, especialmente con una mirada puesta en el oeste y el sur”, explicó a LA NACION Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, el día de la presentación del proyecto.

El plan contempla una serie de intervenciones que AUSA está ejecutando para beneficiar a los 200.000 vehículos que utilizan diariamente esa red vial, mejorar la calidad de vida de unos 63.000 vecinos de la zona y reducir los tiempos de viaje de aproximadamente 15.000 usuarios de transporte público. La reducción estimada es de 42% en los tiempos de viaje en hora pico.

Se trata, además, del primer rediseño integral desde su reconversión en autopista en la década de 1990.

La reducción estimada es de 42% en los tiempos de viaje en hora pico Hernan Zenteno - La Nacion

Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar el transporte público para los vecinos del sur de la Ciudad. En el centro de la autopista se construirá un corredor exclusivo para colectivos, de doble mano, con seis paradores centrales. Este estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que permitirá mayor fluidez y seguridad vial, ya que evitará la convivencia entre autos y transporte público. El corredor se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la autopista 25 de Mayo.

En esa línea, el ministro explicó: “Queremos tener un esquema como el de otras capitales del mundo, donde se utilicen más los transportes públicos. Ingresaría la misma cantidad de personas a la ciudad, pero en menos vehículos individuales, que ocupan estacionamiento y generan congestión. Por eso decidimos, con una visión de largo plazo, incorporar carriles de transporte público en el centro de la autopista”.

Otro eje estructural del masterplan es la continuidad de las colectoras, hoy interrumpidas por la traza del ferrocarril Belgrano Sur . En ese sentido, se están ejecutando nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a sus trazas, hoy interrumpidas a 600 metros de la avenida General Paz. Como parte del cierre del proyecto, se prevé la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, que incluirá canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.

La obra permitirá completar esos recorridos laterales y ordenar los flujos de ingreso y egreso, diferenciando los trayectos de corta distancia de aquellos interurbanos o de media y larga distancia.

“Vamos a segregar el transporte privado que ingresa y egresa de la ciudad del transporte público y de los viajes internos de los barrios. Hoy, por la falta de continuidad de las colectoras, vecinos de Villa Lugano, por ejemplo, deben subir a una autopista para hacer pocas cuadras. Con las avenidas laterales que estamos construyendo, esos trayectos se resolverán por fuera de la traza principal, en condiciones más seguras y acordes a la vida barrial”, sostuvo Bereciartua.

A su vez, el proyecto contempla la construcción de nuevas pasarelas elevadas que permitirán acceder de manera segura a cada parador desde ambos lados de la autopista y, al mismo tiempo, conectar los laterales del futuro parque lineal. Estas estructuras contarán con señalización adecuada, nueva iluminación y rampas que garantizarán la accesibilidad para personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, entre otros.

A esto se suma una importante obra hidráulica en la cuenca Cildáñez, orientada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, con impacto directo en más de 3700 vecinos. Los trabajos incluyen la construcción de dos nuevos conductos que suman 2700 metros de extensión, junto con la incorporación de 247 nuevos sumideros.

Las intervenciones aumentarán la capacidad de escurrimiento y beneficiarán de forma directa a más de 3000 vecinos y, en términos generales, a unos 63.000 habitantes del área de influencia. “El objetivo es reducir en un 15% la mancha de inundación en zonas críticas de Villa Lugano y alcanzar niveles de protección similares a los de otros barrios de la ciudad. Esta es una autopista, pero es mucho más que una autopista”, concluyó el ministro a LA NACION.