Un auto atropelló a un hombre que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

Un violento hecho ocurrió en la bajada del Acceso Sudeste, en Quilmes, cuando dos ladrones intentaron sustraerle la moto a un hombre que circulaba por la zona y uno de ellos fue atropellado. El hecho, que quedó grabado por una cámara de seguridad y circuló en redes en las últimas horas, muestra el momento en el que uno de los delincuentes se abalanza sobre un motociclista que circulaba por la avenida y fue atropellado por un auto. Salió despedido varios metros hasta caer sobre la banquina y está grave.

Las imágenes muestran cómo el delincuente fue atropellado y salió despedido varios metros

Todo empezó cuando el tránsito circulaba con normalidad y una moto avanza por la avenida del sur del conurbano bonaerense. En ese instante, dos hombres cruzan de manera repentina la calzada para intentar asaltar a un motociclista.

Mientras la moto los esquiva y el tráfico avanza, uno de los ladrones queda en medio del carril y es atropellado por un vehículo. Según se observa en las imágenes, el cuerpo del hombre vuela varios metros por el aire y cae sobre la banquina.

Luego del hecho, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. El hombre herido fue trasladado al Hospital Iriarte con custodia policial, donde quedó internado con fracturas en las piernas. El otro involucrado logró escapar y aún está prófugo.

Horas más tarde, la persona que conducía el vehículo, que según trascendió sería una oficial de la Policía de la Ciudad, se presentó en una comisaría de la zona y explicó que el impacto fue accidental. Sostuvo que todo ocurrió al intentar esquivar a los hombres que se cruzaron de forma imprevista en el acceso.

La Justicia dispuso la detención del ladrón herido por tentativa de robo, mientras que la mujer fue notificada en una causa por lesiones culposas, sin que se adoptaran medidas en su contra.

Otro hecho similar

El domingo pasado, seis ladrones interceptaron a Guillermo un motociclista de 62 años en plena autopista Riccheri y, a punta de pistola, le arrebataron el rodado y algunas otras pertenencias. “Tenían armas de guerra semiautomáticas. Sabían lo que hacían. Hay una organización detrás de todo esto”, dijo.

Imágenes capturadas por el casco de la víctima

Cerca de las 17, a pocos metros del peaje del Mercado Central en la mano al centro porteño, el hombre circulaba por la autopista a una velocidad de paseo, relajado después de una jornada de pileta, cuando, de repente, una moto se le puso a la par en su lado izquierdo.

En comunicación con LN+, la víctima relató el minuto a minuto del hecho y aseguró: “Sacaron armas de guerra, no eran aficionados”.

Guillermo, la victima del asalto

“El asalto me dejó consternado y aturdido”, confesó Guillermo. Por otro lado, el conductor indicó que maneja motos desde que tiene 16 años y que, a pesar del suceso, lo va a seguir haciendo.

Al momento de reconstruir el robo, Guillermo dijo: “Me asaltaron seis personas distribuidas en tres motos. Todos tenían armas automáticas y de alto calibre”. El hecho fue registrado de principio a fin gracias a una cámara que llevaba en su casco.

La víctima resaltó que los delincuentes actuaron “con mucha violencia” y que también le sacaron su mochila. Mientras el robo se llevaba a cabo en los carriles centrales de la Riccheri, decenas de autos pasaban cerca de Guillermo: “Venían familias. Se podía ver la cara de desesperación de la gente con gestos de ‘perdoná que no te puedo ayudar, pero me quiero ir de acá’ y es lógico”.

La investigación es llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 12 de San Justo. “Sabían lo que hacían. Seleccionaron la moto. Hay una organización detrás de todo esto. Espero que las autoridades puedan analizar esta cuestión”, reclamó la víctima.