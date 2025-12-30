Peligro al volante: un conductor estaba tan borracho que saturó al alcoholímetro.

Una gran sorpresa se llevaron los efectivos de la Policía Vial de la provincia de Buenos Aires cuando, al hacerle el test de alcoholemia a un conductor en la Ruta Nacional 226, a la altura de la ciudad de Balcarce, el dispositivo marcó: “Fuera de rango”. Estaba tan ebrio que fue imposible medir para el alcoholímetro. El automovilista había sido obligado a detenerse luego de que los uniformados notaron que hacía maniobras peligrosas en la vía. Tras este hecho, el hombre, de 38 años, quedó demorado algunas horas.

El hecho ocurrió días atrás, en Navidad, a la altura del kilómetro 64,5 de esa ruta. Según informaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense, el vehículo Jeep avanzaba en zigzag y a velocidad, lo que motivó su inmediata detención. Al descender, el conductor presentaba un evidente estado de ebriedad: no podía modular al hablar y tenía serias dificultades incluso para bajarse del auto.

El test de alcoholemia corroboró lo que se veía. El resultado no arrojó un valor numérico, sino un mensaje inusual: “Fuera de rango”. “Indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los equipos. Se trata de una alcoholemia ampliamente superior al límite permitido por la Ley de Alcohol Cero vigente en la Provincia de Buenos Aires”, dijeron desde la cartera.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se retuvo el vehículo y se aguardó la llegada de un conductor alternativo, mientras el automovilista quedó a disposición del proceso judicial.

Desde la Provincia advirtieron que con niveles superiores a 3,00 gramos de alcohol por litro en sangre el organismo humano sufre una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento.

¿Qué ocurre si un conductor da positivo en un control de alcoholemia? Según la Secretaría de Transporte nacional, cuando un conductor arroja resultado positivo se le labra una infracción que ronda los $1.750.000 —monto que varía según la jurisdicción y el valor de las Unidades Fijas en cada territorio—, se le retiene la licencia de conducir y se le prohíbe continuar circulando.

Incluso, en muchos casos, el infractor debe realizar un curso para poder recuperar su licencia de conducir física.