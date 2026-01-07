Maniobra peligrosa: chocó con un micro escolar y el auto quedó incrustado en una pizzería
El episodio ocurrió en la intersección de Avenida Alberdi y Olivera, en Parque Avellaneda; la conductora fue trasladada a un hospital
- 2 minutos de lectura'
Una conductora que trasladaba a dos pasajeros realizó una maniobra peligrosa en la intersección de Avenida Alberdi y Olivera y chocó con un micro escolar que venía de frente. Tras el impacto, el auto quedó incrustado en una pizzería y la mujer al volante debió ser trasladada a un hospital.
El siniestro se registró a las 19:25 de ayer en el límite de Parque Avellaneda y Vélez Sársfield, cuando Flavia Dolezor, de 38 años y chofer de una aplicación, decidió doblar de forma riesgosa desde el carril central de Alberdi hacia Olivera.
La mujer no observó que de frente circulaba un micro escolar sin pasajeros, que la chocó de manera frontal. Producto del impacto, el Chevrolet Corsa quedó incrustado en el restaurante “La Reina de Floresta”.
Dolezor fue inmovilizada por Bomberos y luego fue trasladada al Hospital Francisco Santojanni por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con diagnóstico de politraumatismo según confirmó la Policía de la Ciudad a LA NACION.
En tanto, el conductor del micro, Rodrigo Eynard, de 24 años, y los dos pasajeros del vehículo particular, Pablo Velastizqui, de 29, Ayelén Naso, de 32, no sufrieron heridas.
A su vez, tampoco se registraron heridas las personas en el interior de la pizzería, aunque personal de bomberos debió retirar vidrios rotos generados por el siniestro.
