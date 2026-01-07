LA NACION

Maniobra peligrosa: chocó con un micro escolar y el auto quedó incrustado en una pizzería

El episodio ocurrió en la intersección de Avenida Alberdi y Olivera, en Parque Avellaneda; la conductora fue trasladada a un hospital

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Fernando Bialuski
El Chevrolet Corsa quedó incrustado dentro de la pizzería
El Chevrolet Corsa quedó incrustado dentro de la pizzeríaPolicía de la Ciudad

Una conductora que trasladaba a dos pasajeros realizó una maniobra peligrosa en la intersección de Avenida Alberdi y Olivera y chocó con un micro escolar que venía de frente. Tras el impacto, el auto quedó incrustado en una pizzería y la mujer al volante debió ser trasladada a un hospital.

El siniestro se registró a las 19:25 de ayer en el límite de Parque Avellaneda y Vélez Sársfield, cuando Flavia Dolezor, de 38 años y chofer de una aplicación, decidió doblar de forma riesgosa desde el carril central de Alberdi hacia Olivera.

La mujer no observó que de frente circulaba un micro escolar sin pasajeros, que la chocó de manera frontal. Producto del impacto, el Chevrolet Corsa quedó incrustado en el restaurante “La Reina de Floresta”.

Choque entre un auto y un ómnibus escolar en Parque Avellaneda
Choque entre un auto y un ómnibus escolar en Parque Avellaneda

Dolezor fue inmovilizada por Bomberos y luego fue trasladada al Hospital Francisco Santojanni por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con diagnóstico de politraumatismo según confirmó la Policía de la Ciudad a LA NACION.

En tanto, el conductor del micro, Rodrigo Eynard, de 24 años, y los dos pasajeros del vehículo particular, Pablo Velastizqui, de 29, Ayelén Naso, de 32, no sufrieron heridas.

A su vez, tampoco se registraron heridas las personas en el interior de la pizzería, aunque personal de bomberos debió retirar vidrios rotos generados por el siniestro.

Por Fernando Bialuski
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Operativo “Mar del Sintético”: en la costa secuestraron cocaína y drogas valuadas en más de $230 millones
    1

    Operativo “Mar del Sintético”: en la costa secuestraron cocaína y drogas valuadas en más de $230 millones

  2. Un automóvil volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl: murieron cuatro personas
    2

    Un automóvil volcó y se incendió en Entre Ríos tras chocar contra el guardarraíl: cuatro muertos

  3. Policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”
    3

    Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”

  4. Un expolicía lucha por su vida tras recibir tres disparos en un intento de robo
    4

    Conurbano salvaje: un expolicía lucha por su vida tras recibir tres disparos en un intento de robo

Cargando banners ...