San Cristóbal: impresionante choque y vuelco dejó dos heridos

Dos personas resultaron heridas este martes en un choque en el barrio porteño de San Cristóbal luego de que uno de los vehículos involucrados diera un vuelco. El episodio ocurrió en la intersección de Avenida San Juan y Matheu.

Como consecuencia del impacto, una joven de 23 años y un hombre de 40 años sufrieron politraumatismos y debieron ser traslados por el personal del SAME al Hospital Ramos Mejía.

Vuelco en CABA

Fuentes de la policía de la Ciudad afirmaron a LA NACION que en el siniestro estuvieron involucrados un Toyota Corolla, cuyo conductor y acompañante resultaron lesionados, y un Toyota Etios.

En el sitio trabajan servicios de emergencia y efectivos policiales que señalizaron el área y restringieron la circulación vehicular en dos carriles de la Av. San Juan, manteniendo los dos restantes habilitados al tránsito.

Se ordenaron las pericias y la realización del examen de alcohotest al conductor del Toyota Corolla, quedando supeditadas nuevas medidas a la obtención de esos resultados.