Mar del Plata: una menor de 13 años recibió un disparo en la cabeza e investigan a su presunto novio de 16

Una niña de 13 años recibió el viernes por la noche un disparo en la cabeza en Mar del Plata y permanece internada en terapia intensiva. La Policía inició una investigación para conocer lo sucedido, con foco en la posible responsabilidad del presunto novio de la víctima, de 16.

El episodio ocurrió en las últimas horas del viernes en un domicilio situado sobre la calle Camusso al 1700, entre Arana y Goiri y Soler, en el barrio Fortunato de la Plaza, según consignó La Capital de Mar del Plata.

Por motivos que aún son de investigación, un disparo salió de un arma que aparentemente estaba siendo manipulada por los dos menores. La bala impactó en la cabeza de la adolescente, quien fue inmediatamente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Luego de ser estabilizada, una ambulancia la llevó al Hospital Materno Infantil, donde se le realizó una intervención quirúrgica. Actualmente permanece allí en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Por su parte, la investigación inició con la recopilación de testimonios de testigos que hayan presenciado la situación. El objetivo es conocer cómo fueron las circunstancias previas al disparo y de qué manera se produjo.

En ese contexto, las primeras pericias apuntan a que la víctima se encontraba en ese momento con su presunto novio, manipulando el arma. Hasta el momento no se puede asegurar si el tiro fue accidental o si hubo intención.

El Interzonal de Mar del Plata Redes

Por otro lado, también se intenta determinar de quién era el arma y cómo llegó a las manos de los adolescentes.

De acuerdo a 0223, las actuaciones en el lugar estuvieron a cargo de la Comisaría 16°. Asimismo, la causa quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo el ala de la fiscal de turno, Mariana Baqueiro.

Otra niña de 13 años fue baleada en La Matanza

Una niña que también tenía 13 años fue baleada meses atrás en la localidad bonaerense de La Matanza luego de quedar en medio de una balacera protagonizada por narcos.

El violento episodio ocurrió el pasado 4 de abril a la tarde en la intersección de Crovara y El Pindo, de Ciudad Evita.

La avenida Crovara, símbolo de la desidia oficial en La Matanza

Antes que la niña cayera en el piso, los testigos escucharon una ráfaga de disparos, que habrían sido producidos durante el tiroteo entre bandas narco que pelean por lugares en las esquinas para vender droga en la zona del asentamiento Puerta de Hierro.

La menor, que habría sido identificada por su nombre de pila, Emilia, fue llevada a la sala de pediatría de la obra del Padre Nicolás Angelotti, donde la estabilizaron. Luego, fue derivada de urgencia al Hospital de Niños.