Crimen en Mar del Plata: habló la esposa del hombre asesinado y dijo que “lo remataron como una pelota de trapo”

Lucas Nahuel Larroque fue asesinado a patadas en el piso a la salida de un boliche en Mar del Plata y el hecho sigue generando conmoción. Este martes, Rocío Carrizo, esposa del hombre de 30 años, hizo su descargo ante LN+, donde sostuvo que “a Lucas lo remataron como una pelota de trapo”.

LN+: hablo Rocio la pareja del hombre asesinado en Mar del Plata

“Esto es muy doloroso. Todavía estoy procesando todo”, manifestó, con la voz quebrada, Carrizo. “Lucas intentó separar: algo que tuvieron que haber hecho los demás. Lo hizo él y terminó muerto”, subrayó la mujer.

La tragedia en primera persona

En sus declaraciones a LN+, Carrizo recordó la secuencia del hecho que terminó con la muerte de su esposo.

“Después del primer golpe que recibe Lucas, yo salgo corriendo a buscar al agresor, pero se me escapa. En los videos que circulan, parece que se trata de dos personas diferentes, pero es la misma”, relató.

Rocío y Lucas, en una imagen de archivo

“Si el ya estaba en el piso, ¿por qué hizo eso?“, manifestó Carrizo.

Un dolor insuperable

Digitada por el dolor, la mujer de Larroque hizo mención al asesino de su esposo. “Aún cuando Lucas estaba recuperándose en el hospital, el agresor subió una foto a Instagram con el padre, que también está preso. Esas cosas no se explican”, enfatizó.

“Por todo esto, lo único que quiero es que el asesino de Lucas no salga de la cárcel nunca más. Porque nuestro hijo no va a volver a ver a su papá nunca más”, cerró Carrizo.

El último adiós de Larroque, en imágenes

El féretro de Lucas saliendo de la casa velatoria Mauro V. Rizzi

Familiares y amigos de Larroque se acercaron a despedirlo Mauro V. Rizzi

Lucas tenía 30 años al momento de ser asesinado Mauro V. Rizzi