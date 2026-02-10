Crimen en Mar del Plata: habló la esposa del hombre asesinado y dijo que “lo remataron como una pelota de trapo”

En comunicación con LN+, Rocío Carrizo, pareja de Lucas Larroque, confirmó que “el que le pega las dos veces es la misma persona”; “Solo quiero que el asesino nunca salga de la cárcel”, manifestó
Lucas Nahuel Larroque fue asesinado a patadas en el piso a la salida de un boliche en Mar del Plata y el hecho sigue generando conmoción. Este martes, Rocío Carrizo, esposa del hombre de 30 años, hizo su descargo ante LN+, donde sostuvo que “a Lucas lo remataron como una pelota de trapo”.
“Esto es muy doloroso. Todavía estoy procesando todo”, manifestó, con la voz quebrada, Carrizo. “Lucas intentó separar: algo que tuvieron que haber hecho los demás. Lo hizo él y terminó muerto”, subrayó la mujer.
La tragedia en primera persona
En sus declaraciones a LN+, Carrizo recordó la secuencia del hecho que terminó con la muerte de su esposo.
“Después del primer golpe que recibe Lucas, yo salgo corriendo a buscar al agresor, pero se me escapa. En los videos que circulan, parece que se trata de dos personas diferentes, pero es la misma”, relató.
“Si el ya estaba en el piso, ¿por qué hizo eso?“, manifestó Carrizo.
Un dolor insuperable
Digitada por el dolor, la mujer de Larroque hizo mención al asesino de su esposo. “Aún cuando Lucas estaba recuperándose en el hospital, el agresor subió una foto a Instagram con el padre, que también está preso. Esas cosas no se explican”, enfatizó.
“Por todo esto, lo único que quiero es que el asesino de Lucas no salga de la cárcel nunca más. Porque nuestro hijo no va a volver a ver a su papá nunca más”, cerró Carrizo.
El último adiós de Larroque, en imágenes
