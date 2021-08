Maradona: un testigo dijo que Luque y Cosachov impidieron derivar a Diego a una clínica psiquiátrica

Fernando Villarejo tienen 63 años y es médico hace cuatro décadas. Es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Olivos, donde el 3 de noviembre pasado, Diego Armando Maradona fue operado de un hematoma subdural en la cabeza. En las últimas horas declaró como testigo en la causa donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte del astro mundial del fútbol y, bajo juramento de decir la verdad sostuvo que Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los siete imputados que tiene el expediente judicial, impidieron que el por entonces DT de Gimnasia y Esgrima La Plata fuera trasladado a una institución especializada para tratar la abstinencia de medicamentos y alcohol.

“En estas circunstancias se plantea la posibilidad a la familia, y también a los médicos de cabecera, de establecer una internación en una institución especializada, donde iba a poder ser guiado el tratamiento por especialistas. Nosotros no somos un centro de atención psiquiátrica, no podíamos tratarlo. Se llevó a cabo entonces una reunión el sábado siguiente al ingreso del paciente, y pusimos acompañantes terapéuticos como trampolín posterior para que pudiese ser derivado a esa institución. Sin embargo, ese día tanto Cosachov como Luque dijeron no estar de acuerdo. Hicieron llamados telefónicos, e impidieron la derivación del paciente a la institucion. Impidieron que dos psiquiatras que iban a ver al paciente para hacer la derivación al centro especializado, lo vieran”, afirmó el testigo según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales.

Para determinar si hubo un delito en las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre pasado en una casa alquilada del barrio privado San Andrés, en Tigre, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, coordina un equipo especial de investigadores, integrado por su dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

Luque y Cosachov, al igual que otras cinco personas, están imputados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé una pena de ocho a 25 años de prisión.

