Más pruebas contra el joven buscado por el triple crimen

La Policía Científica trabajó en la casa de Melchor Romero, escenario de la masacre Crédito: Télam

Aunque no tiene pedido de captura, la policía cree que el adolescente asesinó con un cuchillo a su madre, su padrastro y su sobrina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2020

"Aunque no está imputado, resulta sospechoso que se haya ido de la casa y todavía no aparezca. No tiene dinero, debe andar dando vueltas por ahí". Así se refirió el fiscal de La Plata, Marcelo Martini, a la situación procesal del adolescente de 17 años buscado por la policía y la Justicia por el triple homicidio ocurrido en una vivienda en la localidad platense de Melchor Romero.

"No se sabe si fue el autor del hecho o fue otra víctima", expresó Silvina Holsbak, hermana de Graciela, una de las tres víctimas de la masacre ocurrida durante la madrugada de Año Nuevo, al referirse al menor de sus sobrinos, buscado por la policía.

Aunque no existe un pedido de captura contra el menor, los investigadores tienen firmes sospechas de que el adolescente habría sido el autor del triple homicidio.

Según fuentes de la investigación, dicha presunción se fundó en que tenía acceso a la vivienda, ninguna puerta o ventana del inmueble fue forzada o violentada y algunos familiares de Graciela Holsbak manifestaron que el menor tenía una mala relación con Raúl Bravo, pareja de la madre y una de las víctimas.

La tercera víctima fue una niña de 5 años, sobrina del sospechoso y nieta de Graciela. Debido a que el adolescente carece de recursos económicos para mantenerse en la clandestinidad, los responsables de la pesquisa indicaron que sería inminente su detención.

Los investigadores convocaron a declarar en varias oportunidades a los amigos del menor para interrogarlos sobre cualquier posibilidad de que se hubiera comunicado con ellos.

La última persona que vio al adolescente la madrugada de Año Nuevo fue un amigo a quien en el barrio conocen como Cara de Caballo. El testigo manifestó que estuvo con el sospechoso hasta las 4 en una plaza de Melchor Romero situada a diez cuadras de la escena de la masacre.

Según los forenses que realizaron las autopsias de las tres víctimas, los homicidios ocurrieron entre 17 y 18 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Los tres cadáveres fueron encontrados el 1° de enero, a las 22, lo que ubicaría en la escena del crimen al adolescente buscado por la policía.

Al realizar los informes de las autopsias los forenses aportaron un dato que permitió a los investigadores elaborar un perfil del múltiple asesino. Según los médicos, al revisar los cuerpos se determinó que ninguna de las más de 40 heridas que presentaban los cadáveres correspondía a puntazos. Todas las lesiones tenían el patrón de cortes laterales, como si el asesino hubiera utilizado el cuchillo de manera similar a una persona que emplea un látigo.

A partir de la revisión de las heridas, los forenses concluyeron que todos los cortes habrían sido concretados por un solo agresor.

Ayer, los efectivos de la policía bonaerense continuaron con la búsqueda casa por casa del menor, hijo de Graciela y tío de Alma, de 5 años, dos de las víctimas encontradas en la casa de la calle 523 al 6900.

En las últimas horas, los efectivos de la policía bonaerense ampliaron la búsqueda a un terreno bajo, con cañas y un arroyo situado cerca de la escena de la masacre. Al operativo se sumaron buzos tácticos, que revisaron el mencionado curso de agua.

"Yo considero que es una pieza clave en el hecho que se está investigando, su testimonio podría ser muy útil", dijo el fiscal Martini.

"No tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas, por qué no se presenta no lo sé. Además, la familia no habla mucho", indicó el representante del Ministerio Púbico.

Martini atribuyó esto a que aparentemente había una mala relación con la pareja de su madre y "son cosas delicadas, hay que tomarse tiempo para que hable la gente".

Hasta anoche, el Ministerio de Seguridad no había autorizado el pago de una recompensa para quien aporte datos que permitan localizar al menor buscado.