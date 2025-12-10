Cuatro sospechosos a juicio y un prófugo, los secretos de la banda que mató a un cambista

Cuatro acusados que comenzarán a ser juzgados en dos meses. Un quinto sospechoso, conocido por el alias de Siete, está prófugo y el Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 5.000.000 de pesos para quien aporte datos que permitan ubicarlo. Se trata de la banda que protagonizó el homicidio del cambista Germán Sallemi, crimen ocurrido el 19 de enero de 2024 en un departamento alquilado del Hindú Club, en Don Torcuato, Tigre.

Según informaron fuentes judiciales, a partir del 12 de febrero próximo, Santino Mármol, de 20 años, Nicolás Alberdi, de 25; Facundo Barrionuevo, de 24, y Braian Bogado, de 29, comenzarán a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro. Un jurado popular deberá definir si los sospechosos son culpables o no del crimen del cambista. Están acusados de homicidio agravado criminis causae y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda.

Whatsapp Video 2024-01-20 At 15.03.07

“Se tiene por debidamente demostrada la existencia del suceso investigado, como así también la participación criminal de los aquí imputados: Mármol, Barrionuevo, Alberdi y Bogado”, sostuvo la por entonces fiscal María Virginia Toso, hoy jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, en el requerimiento de elevación a juicio firmado en noviembre del año pasado.

La semana pasada, y tras un pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, dependiente de la Fiscalía General de San Isidro, el Ministerio de Seguridad Nacional informó sobre la recompensa de 5.000.000 de pesos para quien aportara información que permita ubicar a Sergio Steimbrecher, apodado Siete, de 22 años y único prófugo que tiene la causa.

“A Siete lo buscamos por todos lados. Tiene una orden de captura internacional”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial. En un momento, por una serie de evidencias, se sospechó que podría haber huido a Paraguay.

Sergio Steimbrecher, prófugo por el crimen de Hindú Min. de Seguridad

Como se consignó, Sallemi, de 25 años, fue asesinado entre las 12.50 y las 13 del 19 de enero de 2024 en el departamento 513 del Hindú Club. La víctima había sido citada para hacer una operación de compra-venta de dólares. Ofrecía sus servicios de cambista por redes sociales.

“En el interior del departamento Bogado, Barrionuevo y Alberdi abordaron a la víctima, a la cual mediante el uso de violencia física, golpearon y sujetaron con precintos y toallas en sus muñecas y pies, para de esta forma con el objeto de facilitar y perpetrar la sustracción de sus pertenencias y/o con el fin de lograr su impunidad, mediante asfixia mecánica que aplicaron sobre su cuello le produjeron la muerte, dándose inmediatamente a la fuga, ello tras apoderarse ilegítimamente de los objetos de valor de la víctima, como dólares, las llaves del auto y su teléfono celular”, según se sostuvo en la imputación.

Los otros dos sospechosos, Mármol y Steimbrecher “intervinieron tanto en la ejecución y consumación, así como en la planificación previa del hecho delictivo, desarrollando la logística necesaria, aportando movilidad mediante vehículos y herramientas, tales como los precintos con los que la víctima fue amarrada, engañando además al propietario de la vivienda al alquilar el departamento con una identidad falsa, concurriendo a tomar posesión, posibilitando luego el ingreso de los restantes integrantes de la gavilla delictiva y de la víctima engañando al personal de seguridad privada del lugar, ello previo haberla contactado para concertar la supuesta operación, así como, luego de consumado el hecho, haber posibilitado el posterior escape de los mismos en tanto permanecieron durante el suceso en las afueras del Hindú Club en un automóvil Ford Focus, conducido por Mármol, con el cual el mentado dirigió la huida”.

Asesinato en Don Torcuato

Tras el crimen, los homicidas se dirigieron a una casa de Pilar, donde pasaron el día en la pileta y brindaron con champagne.

Cuando el personal policial llegó a la casa del barrio La Alborada, en Derqui, en Pilar ya no había nadie. Pero los investigadores pudieron reconstruir lo sucedido porque lograron recuperar un video del “festejo” que hicieron los sospechosos, según informaron a LA NACION, en su momento, fuentes policiales.

Para alquilar por tres días el departamento, con una identidad falsa, Siete pagó 120.000 pesos.

Después de la detención de los sospechosos y a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, la por entonces fiscal Toso y su equipo de colaboradores hallaron evidencias contundentes contra los imputados.

“En el teléfono de Barrionuevo se halló una secuencia de video grabada por el propio imputado pocos minutos después de ocurrido el crimen, más precisamente a las 13.07, en el interior del automóvil en el que se trasladaba y en el cual se lo observa sentado en el asiento trasero exhibiendo lastimaduras en la zona de su pecho y en su muñeca izquierda, heridas estas que resultan, por demás, compatibles con la defensa que habría intentado la víctima en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra los tres agresores”, explicó la fiscal Toso en el citado requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso LA NACION.

Barrionuevo, mientras estuvo prófugo, pensó en irse del país. “La moto está en la casa de mi viejo, amigo, esa es la única cagada y en la casa de mi viejo hay cámaras. Encima en casa hay un rebondi, ya saben, saben todo. Están viendo, quieren poner un abogado. No sé si me voy a España a vivir. Es un caos todavía, amigo, es un caos. Lo único que quiero hacer es agarrar el auto, e irme con mi chica o con mis allegados, así con ustedes. No quiero irme solo, si me voy solo me muero. Mi cabeza me va a atormentar y me voy a terminar matando, estoy así”, dijo el sospechoso en un mensaje de voz de WhatsApp que pudieron recuperar los investigadores.

El video filmado por uno de los sospechosos después del crimen

Finalmente, Barrionuevo fue detenido en Pilar ocho días después del homicidio. Ahora, junto con Mármol, Alberdi y Bogado, estará sentado en el banquillo de los acusados en un juicio. Siete, en cambio, logró escapar de los radares de los investigadores.