Carmen de Areco: un instructor de boxeo fue atacado por la espalda, recibió una brutal golpiza y quedó inconsciente

Un profesor de boxeo y artes marciales mixtas de Carmen de Areco sufrió una fractura del pómulo derecho y otra en el maxilar tras ser atacado dentro de un gimnasio por un vecino que, por el momento, no fue detenido.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el Club Deportivo Los Vascos, donde funciona el gimnasio Alto Impacto, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes se difundieron el domingo.

Carmen de Areco: un instructor fue atacado por la espalda en un gimnasio, recibió una golpiza y quedó inconsciente

En los videos se observa a Alexis Acuña, instructor del Team Hereje, caminando por las instalaciones cuando se produce un intercambio verbal previo al ataque. En uno de los registros, Acuña se acerca al agresor y le ofrece un par de guantes de boxeo mientras le dice: “Tomá, vamos a luchar. Vamos a pelear”.

Durante varios segundos lo invita a enfrentarse, pero el otro hombre no acepta. A continuación, el profesor se aleja con los guantes en la mano y le advierte: “Callate la boca”, antes de salir momentáneamente de la escena.

Minutos más tarde, las cámaras muestran a ambos nuevamente cara a cara. En ese momento, Acuña sostiene su teléfono celular y se encuentra de espaldas cuando el agresor lo golpea en la cara sin previo aviso.

El instructor se desploma sobre un banco, y el atacante continúa pegándole mientras le grita: “No te hagas el gil, ¿querés pelear conmigo?”. Luego lo tira al suelo e insiste con los golpes mientras el boxeador yace inconsciente.

Los comentarios de Acuña en un posteo de Facebook donde brinda algunos detalles sobre el altercado Facebook

Días después, en los comentarios de un posteo de Facebook, Acuña afirmó haber realizado la denuncia y ofreció detalles de lo ocurrido. Sostuvo que existieron “episodios previos” que derivaron en el enfrentamiento.

“Él no era alumno del gimnasio, no tenía nada que hacer ahí. No abonaba la cuota mensual, iba a horarios donde el gimnasio ya estaba cerrado, usaba y dejaba todo tirado y sucio”, señaló en la plataforma.

Los comentarios de Acuña en un posteo de Facebook donde brinda algunos detalles sobre el altercado Facebook

Según su relato, ese comportamiento derivó en un reclamo: “Le dije al dueño del gimnasio que hable con él porque dejó todo tirado y desordenado cuando ya estaba cerrado. Ahí fue cuando se enojó y me amenazó”.

El instructor también sostuvo que el ataque fue premeditado: “Él planeó y llevó a cabo un acto donde quería quedar filmado y grabado. Sabía que había cámaras que registraban todo. Actuó con premeditación, esperando mi espalda y buscando matarme si era posible”. Y agregó: “No me mató porque soy un hombre preparado para los golpes; soy un peleador y competidor de artes marciales”.

Alexis Acuña, el instructor de boxeo y artes marciales mixtas que recibió una brutal golpiza en Carmen de Areco Facebook

Acuña afirmó que el hombre ya había sido denunciado días antes: “Él ya había sido denunciado por mí porque me amenazó con que iba a ir al gimnasio a tirarme los guantes al pie, que lo tenía que pelear estando mis alumnos”. También relató el momento del ataque: “Fue a cumplir con lo que planeaba. Yo agarré unos guantes, se los di y me quedé con el otro, pero no quiso pelear… Y ahí se quedó, esperando a que me diera vuelta".

“Cuando le di la espalda, me pegó. Luego se sube arriba mío, me pega más, me tira al piso y me sigue pegando, ultrajándome. Yo no le iba a pegar porque soy un peleador profesional de artes marciales; sé perfectamente el tipo de daño que puedo ocasionar", concluyó.