Lesiones y privación ilegítima de la libertad: pidieron juzgar a la expareja de Lourdes, de Bandana

El Ministerio Público Fiscal solicitó que Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo pop Bandana, sea juzgado por distintos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubres pasados.

“García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios de 2020 hasta octubre pasado, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó por medio de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, sostuvo la fiscal Silvana Russi al presentar el requerimiento de elevación a juicio ante el juez nacional en lo criminal y correccional Diego Slupski, magistrado que interviene en la causa.

Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. La representante del Ministerio Público pidió que el sospechoso sea juzgado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

Lourdes, la víctima

Para la fiscal Russi, la reticencia de la víctima a impulsar el proceso penal no puede interpretarse como una ausencia de hechos, sino precisamente como un indicador del sometimiento en el que se encontraba.

“Si bien Fernández decidió no instar la acción respecto al delito de lesiones y expresó en más de una oportunidad no querer denunciar al imputado, entre otras cosas, para no perjudicarlo, esta situación demuestra el círculo de violencia al que estuvo sometida y en el que sus decisiones personales y su autonomía se vieron condicionadas por la naturalización, minimización y justificación de la violencia padecida”, dijo la representante del Ministerio Público según el citado sitio de noticias.

García Gómez está detenido con prisión preventiva desde el 4 de noviembre pasado, decisión que luego fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La investigación por la que está tras las rejas García Gómez comenzó el jueves 23 de octubre pasado a la madrugada, con una denuncia presentada por Mabel López Arias, madre de Lourdes.

“La mujer denunció la desaparición y presunta situación de violencia de género sufrida por su hija, de quien desconocía el paradero y estado de salud desde el día 4 de octubre. Solicitó la inmediata intervención judicial y policial a fin de resguardar su integridad física, psíquica y emocional”, dijeron fuentes de la causa.

La madre de la cantante explicó que su hija mantuvo en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez y manifestó que “temía que Lourdes se encuentre retenida contra su voluntad, bajo amenazas o en un contexto de violencia física y psicológica extrema, pudiendo hallarse en grave riesgo para su vida e integridad”.

Ese jueves pasado, la madre de Lourdes declaró en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y la investigación recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones y con la intervención del juez Santiago Bignone.

“Por orden del juez, personal de la Policía de la Ciudad se constituyó en un edificio situado en Ravignani 2186, Palermo, siendo atendido por García Gómez, quien se mostró ofuscado para con el personal policial y consultado sobre los motivos de la presencia de los uniformados y afirmó que Fernández no se encontraba en el lugar, negándose a colaborar con los oficiales. Además, repetía que para ingresar, debían presentar una orden de allanamiento”, según dijeron fuentes judiciales.

Ante dicha situación, el fiscal Lugones solicitó un allanamiento en el departamento 3B del edificio situado en Ravignani 2186 “con el objetivo de determinar si Fernández se encontraba en el inmueble”.

El representante del Ministerio Público también solicitó que se cite como testigos al productor musical, al representante de Fernández y a las demás integrantes de Bandana y “que se recaben copias de denuncias anteriores que haya realizado la damnificada contra el imputado”.

Finalmente, el 23 de octubrre pasado, a la noche, se hizo el allanamiento. “Lourdes fue encontrada dentro del departamento, puesta a resguardo y trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica integral. Su pareja quedó detenida con una imputación provisoria por el delito de privación ilegítima de la libertad”, informaron fuentes judiciales.

En el departamento, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, personal de la Policía de la Ciudad secuestró “muchas botellas con bebidas alcohólicas como vodka y fernet, y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

Los informantes explicaron que todo lo secuestrado fue enviado al laboratorio químico de Policía Científica para su análisis. Lourdes fue dada de alta y se retiró del Hospital Fernández acompañada de una amiga.

“A Lourdes Fernández se le hicieron las evaluaciones habituales y al no presentar síntomas de ninguna especialidad recibió el alta”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

Un día después, según informaron fuentes judiciales, tomaron intervención y quedaron a cargo de la causa la fiscal Russi y el juez Slupski, en lugar del fiscal Lugones y el juez Bignone. Ese día el sospechoso fue indagado.

Asistido por un defensor oficial, García Gómez afirmó que mientras estuvo con Lourdes, él se drogó, pero dijo que no iba a decir nada de su expareja. También negó haberla “lesionado”, según pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales.

Lourdes, de Bandana, y el acusado

En el requerimiento de elevación a juicio se detalla una serie de situaciones violentas contra la cantante. El primero de ellos, según la Justicia, ocurrió el 19 de enero pasado en el departamento del imputado, situado Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo.

Tras una discusión por celos al revisarle el celular, García Gómez tomó a la víctima del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, brazo y cuello, que fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tramitó inicialmente esa causa, según www.fiscales.gob.ar.

Un segundo hecho sucedió en el mismo departamento entre a principios de octubre pasado. Según la imputación, en esa ocasión, tras otra discusión, el acusado golpeó a Fernández en la cabeza y le pegó patadas en las costillas. Los gritos hicieron que una vecina del edificio tocara el timbre y llamara al 911, razón por la que se acercó un móvil de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad. La pareja reconoció ante uno de los efectivos que había discutido, pero dijeron encontrarse ilesos.

Tras retirarse el patrullero, García Gómez se fue del departamento y dejó a su pareja encerrada “sin llaves y sin el cargador del teléfono”, privándola de su libertad hasta que regresó al día siguiente.

El último episodio fue el que dio origen a la investigación y por el que fue detenido García Gómez.