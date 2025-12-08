Dos de los mendocinos acusados de robar en un shopping de Miami aseguraron que son inocentes

Dos de los cinco mendocinos acusados de robar mercadería de varias tiendas del Dolphin Mall, en Miami, hablaron este lunes desde Mendoza y afirmaron que todo se trató de “un hecho confuso”. Los turistas, que enfrentan cargos en Florida por presuntos robos cometidos durante su visita al centro comercial, negaron haber actuado de manera coordinada y rechazaron las imputaciones que figuran en los informes policiales.

En una entrevista con Mediodía Noticias (El Trece), Juan Pablo Rúa sostuvo que él y sus amigos están siendo señalados por hechos que “no son ciertos”. “Quiero comunicarle a la sociedad que nosotros no robamos. No somos una organización delictiva. Ha habido una confusión que no supimos manejar”, afirmó.

También aseguró que no tiene “nada que lo incrimine” y que el caso les generó “un daño tremendo”. “No somos mecheros VIP; si alguien quisiera robar, no deja la tarjeta en cada negocio”, añadió.

Diego Luis Xiccato, otro de los imputados, describió el inicio de la intervención policial: “Cuando pasábamos por un detector, sonó la alarma. Vino seguridad y la Policía nos increpó. No entendía lo que me pedían ni lo que me preguntaban. Quizás ese fue el malentendido”. Aseguró que el grupo es “gente laburante” y que están atravesando “una condena social muy grande e injusta”. Ambos señalaron que, durante la audiencia, no tuvieron posibilidad de defenderse y que pagaron la fianza por recomendación legal para seguir el proceso fuera de prisión.

El abogado defensor, Roberto Castillo, afirmó que lo que existe hasta ahora es “una sospecha policial” basada en la interacción de dos de los acusados con una valija y prendas sin ticket. “Lo complicado es defenderse ante los medios, que invierten la carga del principio de inocencia”, dijo.

Sostuvo que hubo compras realizadas tanto en efectivo como con tarjeta y que el trámite judicial que atravesaron es el habitual. Todos retornaron al país la semana pasada, tras abonar fianzas de entre 4000 y 4500 dólares fijadas por la jueza Mindy Glazer.

Según los reportes policiales, los cinco —Rúa, Xiccato, Mauricio Aparo-Orlando (49), Sebastián Moya (41) y Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49)— fueron detenidos el domingo pasado en el marco del operativo “Fiestas Seguras”.

Las cámaras de seguridad del mall los muestran retirándose de Burlington con valijas sin haber pasado por caja y utilizándolas minutos después en locales de Columbia y The North Face para ocultar prendas y otros artículos.

Dos de ellos también fueron registrados en una tienda Tommy Hilfiger. Más tarde, agentes los interceptaron en una parada de ómnibus. La policía informó que llevaban artículos valuados en unos US$950, mientras que los otros tres portaban mercadería por más de US$1100. En total, se recuperaron productos por más de US$2000.

Los cinco están imputados por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas” y deberán presentarse a una audiencia el próximo 29 de enero, instancia en la que podrán presentar descargos, negociar un acuerdo o avanzar a juicio. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando las grabaciones para determinar si existieron otros episodios en el centro comercial o en zonas cercanas.