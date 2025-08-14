Matan a sangre fría a una joven de 23 años para robarle la moto en el conurbano

Una oficial de la policía bonaerense y su hermana fueron baleadas por cuatro asaltantes que las interceptaron para robarles la moto, en González Catán, partido de La Matanza.

El ataque terminó con la hermana de la mujer policía asesinada y la uniformada, herida de gravedad e internada en la unidad de terapia intensiva de una clínica de la zona.

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por los investigadores policiales se determinó que, la víctima fatal, que habría sido identificada como Esmeralda Bustamente, de 23 años, fue atacada por cuatro ladrones que la sorprendieron en la esquina de Carcarañá y la ruta 21.

Según el relato de los testigos, la víctima y su hermana fueron amenazadas con armas de fuego por los delincuentes para que entregaran la moto.

Uno de los asaltantes les disparó a corta distancia. Luego de balear a ambas mujeres los ladrones huyeron sin llevarse la moto.

Al observar a su hermana malherida, la mujer policía, que habría sido identificada como Emilce Bustamente, de 24 años, comenzó a hacerle maniobras de RCP. Minutos después llegó al lugar una ambulancia privada que trasladó a ambas mujeres a una clínica de la zona, donde lograron salvar a la mayor de las hermanas.

A pesar de los esfuerzos de los médicos y de la hermana de la víctima, Esmeralda Bustamante falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Hasta anoche, los policías no habían logrado apresar a los delincuentes que huyeron en dos motos. Tanto el ataque, como parte del recorrido realizado por los delincuentes quedaron grabados por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.