Matar por un celular: para el padre del joven asesinado de una puñalada, los delincuentes “salieron a cazar”

El padre del joven de 20 años asesinado de una puñalada en el pecho cuando le robaron su teléfono celular, crimen ocurrido en Wilde, Avellaneda, afirmó que los delincuentes que atacaron a su hijo “salieron a cazar”. Todavía no hay detenidos y la policía intenta identificar a dos sospechosos que quedaron registrados por una cámara de seguridad.

“Salieron a cazar, porque están cazando, esperando a cualquiera que venga a tomar el colectivo, agazapados atrás del cantero, esperando que caiga una víctima y esa víctima fue mi hijo”, afirmó Pablo Calo, padre de Osvaldo Diego Calo, el joven asesinado el jueves pasado a la noche cuando salió de la casa de su novia y esperaba el colectivo en la esquina de Cangallo y De la Peña, en Wilde, Avellaneda.

En una entrevista con el canal de noticias Crónica TV, Calo sostuvo que lo único que le robaron a su hijo fue el teléfono celular y dijo que los asaltantes huyeron sin robarle la billetera u otras pertenencias.

El padre de la víctima contó que su hijo llegó a relatarle cómo ocurrió el hecho cuando estaba internado a raíz de la agresión.

“Me dijo que estaba en la parada de colectivo, que no los vio porque estaban escondidos detrás de un cantero, los tuvo encima enseguida y no pudo hacer nada. Le pidieron sus pertenencias, les dijo que no les iba a dar nada, ahí le dan una puñalada, cae al piso y ahí lo apuñalan de nuevo y le roban el celular. Él corre una cuadra y se cruza con una pareja que lo lleva a una Unidad de Pronta Atención (UPA)”, dijo Calo en la citada entrevista.

Ayer a la tarde, la familia y los amigos de la víctima se movilizaron para pedir Justicia. “Le robaron su vida y a nosotros la felicidad y la tranquilidad. Hasta que no los encuentre no voy a parar”, dijo el padre del joven asesinado.

La tía y abuela de la víctima pidieron que los vecinos de la zona colaboren brindando información para lograr detener a los dos delincuentes.

”Que los vecinos no tengan miedo. Si uno tiene cámara o vio algo...necesitamos respuestas para poder hacer justicia”, dijo a los medios de comunicación Marisol, tía de Diego, quien aseguró que la policía “ya sabe” quienes son los que atacaron a su sobrino.

La mujer indicó que los delincuentes “eran dos, uno con una campera de Argentina y otro con una campera blanca” y agregó que luego “se cambian las vestimentas y aparecen encapuchados”.

El ataque a Calo ocurrió el jueves último, alrededor de las 21, cuando la víctima se negó a entregarle sus pertenencias a dos delincuentes que lo interceptaron y lo apuñalaron.

El joven fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde fue operado dos veces y horas después falleció a raíz de las lesiones sufridas en el pecho.

Por el momento no hay detenidos por el homicidio, que es investigado por la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús.

LA NACION