La historia detrás del traje que Diego Maradona usó para la fiesta de 15 de Dalma en La Bombonera

La muerte de Diego Maradona dejó un recuerdo imborrable de su destacada carrera como futbolista, pero también despertó un sinfín de anécdotas por parte de las personas que estuvieron alguna vez con él y de quienes formaron parte de su entorno. Esta vez, fue Tito de Matices, uno de sus históricos sastres, quien contó cómo fue el proceso de diseño del traje que el 10 usó en el cumpleaños de 15 de Dalma.

Para la fiesta de su hija, que se iba a llevar a cabo en La Bombonera, el Diego confió su vestimenta en Bernardo Rubén Samelnik -más bien conocido como Tito de Matices-, quien le había confeccionado el emblemático traje azul brilloso, que le dejaba los tobillos al descubierto.

“Se lo repetí varias veces a Diego porque le encantó”, recordó Samelnik en entrevista con Expreso Doble, el programa de radio de Congo FM, conducido por Clemente Cancela y Martín Reich. Allí, el sastre confesó que hacerle el traje a Maradona para el cumpleaños de 15 de Dalma fue “el desafío más grande” que tuvo, porque llevaba tres meses sin ver al futbolista y tuvo entonces que ingeniárselas como pudo.

Tito, quien vistió a diferentes personalidades como Roberto Pettinato, Chayanne, Guillermo Coria, entre otras, contó que tanto Guillermo Coppola como Maradona lo llamaron cerca de la fecha de la fiesta para encargarle el traje. “Llegué a decirle a Diego en un momento que si realmente no aparecía por acá para que le hiciera la prueba, no le iba a hacer nada porque la gente iba a decir quién lo disfrazó a Diego”, contó.

“Yo lo veía por la tele que jugaba al golf, en remerita y shortcito y cada vez subía de peso, aparte la televisión te engaña, ves los cuerpos diferentes”, continuó el sastre que estaba desesperado por contar con las medidas de Pelusa para acertar con el diseño.

Tito relató que el miércoles antes de la fiesta, cuando faltaban cinco días para el evento, Maradona aparecía en entrevistas donde le preguntaban por el cumpleaños de su hija y él contestaba sin preocupación alguna. “Llegué a pensar de que se había traído algo de Europa y que no me había dicho nada porque estaba súper tranquilo”, admitió.

Por otro lado, Coppola le había comentado que el astro quería, de nuevo, algo como el famoso traje azul, algo corto. “Le digo ‘Guille, disculpame, Diego es el papá de la quinceañera, ¿cómo le voy a hacer algo así? No, de ninguna manera’. Me dice ‘bueno, vos lo vas a convencer porque a vos te escucha, sos al único que escucha’”, siguió el sastre.

Diego Maradona con su sastre Tito de Matices Twitter @escuchocongo

Pasaron los días y tanto el futbolista como su representante no contestaban. Sin embargo, el modisto ya le había hecho dos trajes, entre ellos, un smoking. “Por las dudas que Diego de repente se me plante y me diga ‘no, mirá, quiero usar tal cosa’”, aclaró.

Coppola le prometió al dueño de Matices que pasarían el sábado a hacer la prueba. Pero no lo hicieron. “2 de abril, feriado, a las 20 horas era el cumple en La Bombonera y yo estaba con todos los trajes, hasta medias le había hecho, sin poder probar, sin haberlo visto. Bueno, te puedo asegurar, muchas veces la gente me pregunta cuál fue tu mayor desafío y esto fue lo máximo porque yo tuve el honor y el orgullo de vestir a muchas personalidades pero siempre hay un orden, un horario, una prueba”, dijo además.

Cumpleaños de 15 de Dalma: Diego, Don Diego y Doña Tota Archivo

Finalmente, el mismo día del cumpleaños de 15 de Dalma, Tito consiguió, a las 14 horas, hacerle la prueba a Maradona. “Previo a hablar con él y explicarle que tenía que vestirse de determinada manera porque era el papá, me hizo caso, le quedó todo impecable, no hubo que tocar absolutamente nada y a las 20 fue la fiesta en La Bombonera”.

Por último, el icónico sastre del campeón argentino, a quien está ligada la frase que tantas veces se repitió en televisión (”un saludo a Tito de Matices”), concluyó: “Al poco tiempo ,amigos míos del exterior me mandaban fotos de la fiesta porque la trascendencia que tenía era terrible. Como desafío, fue lo máximo”.

LA NACION