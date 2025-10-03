Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, se negó a declarar y fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad

Matías Ozorio, el supuesto ladero de Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal Adrián Arribas, funcionario a cargo de la investigación, como coautor de los homicidios.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Tras la audiencia, bajo estrictas medidas de seguridad, Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), según dijo el abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Del Castillo, tras la audiencia.

“Tiene cupo en el penal de General Alvear”, explicaron a LA NACION fuentes del SPB.

“Si realmente tienen alguna forma de salvarse de lo que se les viene, es declarando y aportando elementos para que la investigación avance. Esperábamos que Ozorio se negara a declarar”, afirmó Burlando después de conocer la decisión del sindicado lugarteniente de Pequeño Z.

Burlando dijo que Ozorio, en el caso de declarar, podría detalles concretos de cómo engañaron a las víctimas, cómo las emboscaron y cómo las mataron.

“El sospechoso tuvo un rol [en el plan criminal], equiparable al de Pequeño J”, afirmó el abogado.

Fernando Burlando representa a la familia de una de las víctimas

Ozorio había llegado anoche a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea después de ser expulsado de Perú, donde había sido detenido el martes pasado a la mañana.

“Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, sostuvo y afirmó que estaba durmiendo en calle desde hace dos días después de escaparse de los narcos.

El sospechoso fue entregado a personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) por parte de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional de Perú.

Del operativo para traer al sospechoso a la Argentina participaron 12 detectives de la PFAo y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El contingente había salido a las 11 desde la Brigada Aérea El Palomar, partido de Tres de Febrero, e hicieron una escala en Salta.

En viaje de regreso también se hizo una escala técnica en Salta. “Durante el viaje, Ozorio estuvo en silencio. Se comportó correctamente”, sostuvo a LA NACION una fuente que estuvo presente en el vuelo.

