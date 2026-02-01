Triple crimen de Florencia Varela: el gobierno peruano autorizó la extradición de Pequeño J a la Argentina

El Gobierno de Perú autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", para que sea entregado a la justicia argentina y procesado por su presunta responsabilidad en el triple feminicidio que tuvo lugar en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La decisión se enmarca dentro de un paquete de diez pedidos de extradición aprobados por el Ejecutivo peruano.

La determinación quedó formalizada mediante una resolución suprema publicada en el diario local El Peruano. Establece que Valverde Victoriano es requerido por las autoridades judiciales argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, víctimas del triple femicidio

El documento lleva, como informó también el medio peruano El Comercio, las firmas del presidente peruano, José Jerí, y de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y contó con el voto favorable del Consejo de Ministros. La decisión se adoptó tras la opinión de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados, integrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ejecutivo peruano precisó que, antes de concretar la entrega del acusado, también se deberá verificar que no existan procesos penales pendientes, sentencias condenatorias ni requisitorias vigentes en Perú. Además aclaró, como subrayó el medio mencionado, que en el caso de detectarse alguna de estas situaciones, la extradición quedará postergada hasta que se resuelvan esas cuestiones en Perú.

Pequeño J está acusado en la Argentina por el delito de homicidio agravado por haber sido premeditado, con alevosía, ensañamiento y mediando la violencia de género HANDOUT - Peru's National Penitentiary Ins

La resolución también determina que el Estado argentino deberá garantizar que el tiempo de privación de libertad que el acusado cumplió en Perú será computado durante el trámite del proceso de extradición.

En la comunicación oficial difundida por El Peruano, el gobierno local encuadró la decisión dentro de una política de cooperación internacional en materia de justicia y seguridad, destinada a asegurar que las personas implicadas en delitos graves enfrenten procesos judiciales más allá de las fronteras. Entre los diez pedidos aprobados figuran extradiciones hacia distintos países, en causas vinculadas a homicidios, robos agravados y tráfico ilícito de drogas.

Tony Janzen Valverde Victoriano, también conocido como Pequeño J, fue detenido en Perú Captura

El triple feminicidio por el que la justicia argentina requiere a Valverde Victoriano ocurrió el 19 de septiembre en una vivienda ubicada en la esquina de Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela. Allí fueron asesinadas Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, también de 20, luego de ser trasladadas en una caravana integrada por una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un Volkswagen Fox que actuaba como apoyo. La reconstrucción realizada por la policía bonaerense a partir de cámaras municipales permitió seguir el recorrido de los vehículos durante diez minutos por distintas calles del distrito hasta llegar a la casa donde se cometieron los homicidios.

La investigación, que finalmente pasó a la órbita de la Justicia Federal por los vínculos detectados con una presunta red de narcotráfico con ramificaciones en Perú, sostiene como hipótesis que los asesinatos estuvieron vinculados a una venganza por un supuesto robo de drogas.