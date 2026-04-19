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Detuvieron a un chico de 12 años por robar junto a un cómplice una moto en la General Paz

Los adolescentes resultaron heridos tras la persecución

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Los sospechosos quedaron bajo custodia policial
Los sospechosos quedaron bajo custodia policial

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en Lomas de Zamora a dos menores de 12 y 16 años que circulaban en una moto robada en el barrio de Belgrano.

El hecho ocurrió el 17 de abril, a las 15.35. Los sospechosos, que iban a bordo del vehículo a gran velocidad sobre la avenida General Paz, a la altura de la Autopista Dellepiane, sentido Riachuelo, fueron interceptados por efectivos de la Policía luego de ser identificados por las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Chicos detenidos en Lomas de Zamora
Chicos detenidos en Lomas de Zamora

Según fuentes policiales de CABA, los efectivos les hicieron señales de luces para que frenaran, pero los adolescentes no detuvieron la marcha y se produjo una persecución que acabó cuando la moto impactó contra un auto estacionado en Camino Negro y Azamor.

La moto en la que se desplazaban era una Benelli 302S, que tenía el tambor de arranque forzado y una “yuga” colocada.

En ese momento, el conductor de 12 años admitió espontáneamente que habían sustraído el vehículo frente a una vivienda en Belgrano, versión que fue confirmada minutos después por el propietario del vehículo al presentarse en la zona.

Los menores robaron la moto en Belgrano
Los menores robaron la moto en Belgrano

Tras el impacto, personal del SAME debió trasladar a ambos jóvenes al Hospital Gandulfo bajo una estricta consigna policial. El adolescente de 12 años sufrió fracturas de tibia, peroné y rodilla, mientras que su acompañante ingresó con una fractura expuesta de tibia.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3, a cargo de Julia Sanchis, quien caratuló el hecho como averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.

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