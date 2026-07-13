Mató a un motociclista y escapó: lo identificaron por cámaras y lo detuvieron tres semanas después

Escapó sin detenerse, dejó a la víctima tendida sobre el asfalto y cruzó hacia la provincia de Buenos Aires para intentar desaparecer. Sin embargo, el seguimiento de las cámaras del Anillo Digital y de distintos artefactos privados permitió reconstruir su recorrido, identificar el vehículo y localizar al conductor, que finalmente fue detenido en Avellaneda casi tres semanas después del hecho.

El imputado, de 54 años, está acusado de atropellar y matar a un motociclista de 41 años y huir de la escena sin asistir a la víctima. La detención fue concretada por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un allanamiento realizado en su domicilio, donde además fue secuestrado el automóvil con el que se produjo el choque.

El siniestro ocurrió el 21 de junio sobre el Puente Pueyrredón, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según estableció la investigación, el hombre conducía un Volkswagen Gol gris perteneciente a la empresa constructora para la que trabajaba cuando embistió desde atrás a una motocicleta Corven Triax 250 conducida por un hombre de 41 años.

El choque en el que murió el motociclista el 21 de junio

Tras el impacto, el motociclista quedó gravemente herido sobre la cinta asfáltica, mientras el automovilista continuó la marcha y abandonó el lugar sin detenerse para asistirlo.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME, cuyos médicos constataron el fallecimiento de la víctima como consecuencia de las lesiones sufridas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 35, a cargo de María Paula Asaro, que dispuso una investigación para identificar al conductor que había escapado.

La pesquisa fue llevada adelante por la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad. A partir del análisis de las cámaras del Anillo Digital y de registros obtenidos en distintos establecimientos privados, los investigadores lograron reconstruir el recorrido completo del Volkswagen Gol.

Las imágenes permitieron establecer que, inmediatamente después del choque, el conductor descendió del Puente Pueyrredón por una de las bajadas hacia Avellaneda y continuó su marcha hacia territorio bonaerense.

Con esa información, los detectives identificaron tanto el vehículo como a su conductor y reunieron las pruebas necesarias para solicitar una orden de allanamiento.

El auto todavía tenía en el capot una abolladura compatible con el impacto con la moto Ministerio de Seguridad

La medida fue autorizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Martín Yadarola, y el exhorto correspondiente del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda.

Durante el procedimiento, realizado en un edificio de Avellaneda, los policías encontraron el Volkswagen Gol estacionado en la cochera del inmueble. El vehículo todavía presentaba daños visibles en el capot compatibles con el impacto sufrido durante el accidente.

Ante esos elementos, el juez ordenó la detención del conductor, quien quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el abandono de persona.

Además, el automóvil fue secuestrado para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas que permitan incorporarlo como evidencia en el expediente.

Del operativo también participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda de la Policía Bonaerense, quienes colaboraron con la ejecución de la orden judicial.