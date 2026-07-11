Tres personas murieron tras un choque múltiple en la ruta 7

El viernes por la tarde se produjo un fatal choque múltiple en la ruta 7, entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco, que involucró tres vehículos. Murieron por el hecho tres personas, todas oriundas del partido bonaerense de La Matanza.

Según las primeras versiones, a la altura del kilómetro 121, un Renault Sandero chocó por detrás a un Chevrolet Corsa que iba en el mismo sentido. En consecuencia, el Corsa, por el impacto, cruzó el cantero central, invadió el carril contrario y luego colisionó de manera frontal por un tercer vehículo, una camioneta Fiat Strada, que iba en dirección opuesta. El Chevrolet quedó volcado sobre la banquina, con severos daños en su estructura.

Choque fatal en ruta 7 Diario Democracia

Por el fuerte golpe murieron tres personas, todas oriundas de Rafael Castillo, partido de La Matanza, que viajaban en el Corsa. Se trata de un menor de 12 años, un joven de 19 y un hombre de 43 años. Una cuarta ocupante, mujer, sobrevivió. Primero fue auxiliada por los vecinos y después llevada a un centro de salud.

En tanto, varias personas fueron trasladadas a San Andrés de Giles y a Carmen de Areco con heridas de distinta gravedad, publicó el medio local La Noticia 1.

Choque fatal en ruta 7 La Noticia 1

En el hecho intervinieron Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, Carmen de Areco, personal de salud y policial y el tránsito debió ser interrumpido durante varias horas. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque y las causas del incidente vial.

Choque en Entre Ríos

Una mujer de 26 años murió el miércoles tras chocar contra un camión de carga en la localidad de General Galarza, en la provincia de Entre Ríos. El hijo de la víctima, de ocho años, iba a bordo del vehículo, sufrió heridas y recibió atención médica en el hospital local.

El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las rutas provinciales 42 y 9, dos caminos de ripio usados de forma habitual por los vecinos y productores agropecuarios de la zona, según informó el medio local Ahora Entre Ríos.

En esa intersección, una camioneta Toyota Hilux de color gris claro y un camión Ford Cargo que remolcaba un acoplado tipo tolva impactaron por causas que los peritos y las autoridades policiales todavía investigan. Como consecuencia del golpe, la camioneta quedó destruida y sus dos ocupantes debieron recibir asistencia médica de urgencia.

Una joven de 26 años perdió la vida y su hijo de ocho años resultó herido, tras un violento choque entre una camioneta y un camión en la localidad de General Galarza. Gentileza: Javier Aragón

Los médicos del servicio de emergencias trasladaron a la joven, que manejaba la Toyota, y al niño a un centro de salud local por sus heridas; la mujer falleció pocas horas después de ingresar debido a los traumatismos.

En tanto el conductor del camión Ford, un hombre de 39 años que trabajaba para una empresa de Rincón del Nogoyá, resultó ileso y quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades en lo ocurrido. En el lugar del hecho también trabajaron los policías locales y peritos especializados para determinar cómo se desencadenó.