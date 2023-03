Máxima tensión en Chaco: continúan los rastrillajes en busca del adolescente desaparecido, pero sospechan de un homicidio

escuchar

Tras las protestas de integrantes de la comunidad wichi de Misión Nueva Pompeya, en el Impenetrable chaqueño, que incluyeron el corte de rutas y un duro enfrentamiento con la policía, se reanudaron los rastrillajes en buscar de Salustino Giménez, el muchacho que fue visto por última vez el 12 de febrero pasado, pero sospechan que podría haber sido asesinado.

Así se informó en la página web del gobierno de Chaco. “La ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, detalló que se ejecutaron los protocolos con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) con canes, drones y agentes calificados, para dar con el paradero del joven. La justicia luego determinó que podría tratarse de un posible homicidio”, según se publicó en la citada web oficial.

Además, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció que promoverá la creación de una Comisión de investigación en la Legislatura, que investigue el delito de sedición.

“¿Por qué hablo del delito de sedición? Porque he observado operación política, trabajo en redes, viralización, con el claro objetivo de generar un perjuicio. Conozco demasiado este oficio, conozco demasiado el sistema de información y cómo se manejan y voy a ir hasta el fondo, porque no voy a permitir que este tipo de hechos sucedan inexorablemente. Queremos que la Legislatura acompañe la investigación para ver efectivamente quiénes respondían a la orden de cada cual en el territorio, todo eso se tiene que esclarecer”, sostuvo el gobernador.

Salustiano Giménez, el adolescente wichi buscado

El eje del conflicto es el misterio de Giménez, el adolescente de 16 años cuya desaparición fue denunciada el 17 de febrero pasado. Aunque se sospecha que habría sido asesinado, el cuerpo no aparece y su familia se aferra a la esperanza de encontrarlo con vida. Hay un detenido por el caso, también de la misma comunidad. Mientras, el operativo previsto en el protocolo de búsqueda activado el 18 de febrero sigue, aunque con resultados infructuosos.

Según trascendió, la situación provocó una marcada división. Por un lado, familiares y amigos del joven desaparecido y, por otro, allegados al detenido, unos 150 originarios.

Anteayer, a las 15, finalizó una nueva jornada de búsqueda para dar con el paradero de Salustiano. Ante la falta de avances en el operativo de rastrillaje, al final de la tarde hubo un corte de ruta.

Incidentes en Chaco

“Algo desató el enojo del grupo de manifestantes que ayer estaba cortando la ruta; destrozaron la comisaría, el juzgado, la Municipalidad y algún comercio puntual con el que tuvieron diferencias en una reunión de hace unos días”, explicaron testigos de la situación.

El Diario Chaco informó que “200 personas encapuchadas con machetes y palos se presentaron en la comisaría, donde sin mediar palabras avanzaron con total agresividad y violencia. Rompieron el cordón humano del personal policial, tomando el interior del edificio policial. Rompieron vidrios, ventanas, electrodomésticos, entre otros”. También fueron destrozados tres móviles de Infantería, así como de las comisarias Misión Pompeya y Comandancia Frías, más un vehículo particular.

El violento ataque causó lesiones en seis efectivos policiales y en varios manifestantes. También hubo 21 detenidos, entre ellos, el presidente de la asociación comunitaria, Mario Ledesma. Según explicaron voceros locales, la abogada de derechos humanos Carolina Raquel Aquino interpuso un hábeas corpus en favor del líder comunitario, quien, sostuvo, “se encontraría en peligro de vida, habiendo anunciado la policía local que iba a aparecer ahorcado si no se retira la comunidad wichi de las inmediaciones de la comisaría local”. La medida cautelar quedó a estudio de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que preside Isabel María Grillo.

Según información difundida por el gobierno de Chaco, hasta el momento, hay 21 detenidos tras la pueblada de ayer.

“Se activaron todos los mecanismos de emergencia, tanto en los hospitales de mediana como de alta complejidad. Se fortalecieron las comunicaciones con la red sanitaria para distribuir y organizar el acercamiento de ambulancias y móviles para derivaciones que se requieran”, explicó en las últimas horas la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno.

Pero la detención del líder comunitario no hizo más que encender el conflicto. “Mario Ledesma es el presidente de la asociación. Creo que estuvo en el corte de rutas, no estoy seguro. No creo que haya estado en los disturbios de ayer. Hoy, cuando fueron nuevamente a la comisaría y comenzó la represión, lo detuvieron. Entonces mucha más gente wichi de los parajes se vino al pueblo para tratar de liberarlo”, dijo una representante comunitaria.

Incidentes en Chaco

“La situación permanece controlada. Estuvimos en diálogos [por ayer] con los integrantes de la comunidad de Nueva Pompeya y llevamos un mensaje de la necesidad de resolver los problemas, las necesidades es el diálogo y dentro del marco de la ley. No podemos permitir que se resuelvan los problemas se resuelvan a través de la violencia. La única forma es la ley. Desgraciadamente hubo una desaparición, que desde la Justicia lo definió como un posible homicidio”, afirmó la ministra Zalazar en una entrevista periodísticas.

