“Me voy a encargar de matar a Cristina”. Detienen a un hombre que fustigaba a las mujeres y amenazó a una conductora con un rifle

Un estupor rayano a un terror paralizante sufrió la mujer cuando se detuvo en la esquina de la avenida 7 y 48, en pleno centro de La Plata, y ese hombre que iba detrás suyo en una camioneta Fiat Fiorino se detuvo junto a ella y asomó el caño del fusil que llevaba consigo para amedrentarla. La intervención providencial de un funcionario municipal y de la Guardia Urbana de la capital provincial le pusieron freno a la amenaza inminente.

No se sabe qué le pasó, aunque se presume que ese hombre que hacía tres días que estaba en viaje desde Neuquén, que iba con su hijo menor de edad y que, además de aquella arma -un rifle de aire comprimido-, llevaba dentro del vehículo un cuchillo y una navaja, no dejaba de fustigar al sexo femenino. Tanto, que no dejaba de repetir: “¿Quién va a pelear la guerra si las mujeres están al mando? Me voy a encargar de matar a Cristina”, en una supuesta alusión a la vicepresidenta de la Nación.

El episodio ocurrió al mediodía a dos cuadras de la plaza San Martín, en el centro platense. El director de Seguridad de Edificios Públicos Municipales, Cristian López, fue testigo de la insólita escena: vio al conductor de la Fiorino y el rifle asomado por la ventana del vehículo, por lo que corrió y, tras desarmar al hombre, lo obligó a descender, según informó la agencia de noticias Télam.

En ese momento, personal de la Guardia Urbana de Prevención del municipio también tomó intervención hasta que llegaron efectivos de la policía bonaerense para concretar el arresto preventivo del sospechoso, que vestía una chaqueta camuflada, bermudas y estaba descalzo. “Parecía uno de esos locos seguidores de Trump que tomaron el Capitolio”, dijo uno de los testigos de la escena.

En la camioneta había menor de edad, que dijo ser hijo del detenido, Explicó a la policía que venían viajando desde Neuquén desde hacía tres días. En ese contexto, se dio intervención la área de niñez del municipio para que asistan al menor; y el hombre fue trasladado a la comisaría 4ª de La Plata para iniciar las actuaciones de del caso.