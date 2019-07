A comienzos de julio, un mortal y resonante accidente vial abrió la polémica por los conductores alcoholizados.

MENDOZA.- En la tierra del sol y del buen vino se encendió, paradójicamente, el debate por la "tolerancia cero" de alcohol al volante. Mientras el gobierno y la industria vitivinícola intentan poner paños fríos, la polémica ya se instaló, impulsada por los crecientes y recurrentes casos de muertes producidas por conductores ebrios. Por lo pronto, ya ingresó a la Legislatura provincial un proyecto oficial que dispone multas más severas para los infractores, que llegarían a los 100.000 pesos.

"Creemos que la tolerancia cero no resuelve este problema, sino que es un accesorio del mismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los reflejos se empiezan a perder a partir del 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre. De nada serviría tener una ley seca, si la gente sigue consumiendo; debemos cambiar la conducta de las personas y creemos que el endurecimiento de sanciones es una buena forma", indicó a LA NACION el senador radical Diego Costarelli.

De esta manera, hoy comienza la discusión en la Casa de las Leyes para lograr la modificación de la Ley de Tránsito, con el fin de que la contravención sea dispuesta por el Código de Faltas. En este caso, se establecerá que quien conduzca bajo los efectos de bebidas alcohólicas sea pasible de una multa que va de los 40.000 hasta los 100.000 pesos. Actualmente, la máxima sanción no supera los 18.000 pesos por "alcoholemia positiva", es decir cuando se detectan más de 0,5 gramos de alcohol en sangre, que es límite establecido por la ley. De acuerdo a los especialistas, se llega a esa marca, aproximadamente y dependiendo del metabolismo, con dos latas de cerveza o dos tragos preparados.

En los últimos meses, los resonantes casos de tragedias viales a raíz del consumo excesivo de alcohol hicieron reaccionar a las autoridades, presionadas por los familiares de las víctimas, quienes reclaman, básicamente, la "tolerancia cero"; esto es prohibir la ingesta a los conductores. Sin embargo, desde el sector empresario y el Ejecutivo provincial, salieron a calmar las aguas. El propio gobernador, Alfredo Cornejo se mostró reacio a una medida taxativa. Por eso, decidió impulsar un agravamiento de las penas económicas y la inhabilitación para manejar, pero también la posibilidad de arresto en un sitio acondicionado para estas personas, por un plazo de 30 días.

"Vamos a modificar la ley, pero no con tolerancia cero. En todos los accidentes trágicos que hubo la cantidad de alcohol en sangre fue superior al 0,5 que autoriza la ley. Estamos del lado de las víctimas, hay que tener sanciones más rápidas y más altas para la gente que conduce alcoholizada", expresó el gobernador días atrás.

En tanto, desde la industria del vino dejaron en clara su postura. "La vitivinicultura no es la dueña de la verdad, pero el vino no está en el centro de la discusión. Entendemos que es un problema etario, de jóvenes que manejan los fines de semana. Nuestro aporte es en relación a las recomendaciones de la OSM y de las estadísticas nacionales, que evidencian que no se registran eventos en los 0,5 gramos. También tomamos como referencia la mayoría de los países con baja accidentología y buen control. La discusión está en más o menos controles, que es lo que hace a la efectividad", indicó a este diario Sergio Villanueva, titular de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA).

El caso que abrió la polémica

El caso que abrió la polémica y despertó el reclamo social fue el ocurrido a comienzos de julio, cuando Julieta Testa (25), hija del reconocido profesor y DT de vóley de la Selección argentina juvenil, Luis Testa, falleció en un grave accidente vial, al salir despedida de la camioneta que conducía su novio, Sergio Masso (20). El joven conducía con 1,41 gramos de alcohol en sangre; esto es el triple de lo establecido en la Ley de Tránsito. Luego, comenzaron a visibilizarse los reclamos de decenas de familiares de víctimas de tragedias viales, quienes protagonizaron marchas reclamando la "tolerancia cero".

La trágica muerte de Julieta Testa, hija de un reconocido DT de vóley argentino, encendió el debate sobre la "tolerancia cero".

De hecho, en lo que va del año, en relación al 2018, las actas de infracción por conducir alcoholizado se incrementaron más del 70%. De acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad de Mendoza, ya hubo 2.284 multas viales por alcoholemia positiva, mientras que en el mismo período del año pasado, se registraron 1.322.

"El objetivo central del proyecto es empezar a cambiar la cultura respecto de la ingesta de alcohol a la hora de manejar. No podemos seguir viviendo sin entender que poseemos derechos pero que también tenemos obligaciones y debemos entender que si somos conscientes de que vamos a cometer una falta, como manejar en estado de embriaguez, atrás va a haber un estado que lo castigue, con fuertes sanciones", concluyó el senador.