El Dr. Facundo Pereyra detalló por qué es tan saludable dejar de tomar alcohol y reveló un dato sorpresivo de la Argentina

El consumo de alcohol está disminuyendo en Argentina, según reveló en uno de sus últimos videos en redes sociales Facundo Pereyra, gastroenterólogo y experto en medicina funcional digestiva y bienestar. El experto también alertó que estudios internacionales demostraron que la ingesta moderada de bebidas alcohólicas también es perjudicial para la salud, con el desarrollo de cáncer como una de las principales problemáticas.

El consumo de alcohol es desaconsejado por los especialistas (Foto: Freepik)

“Los argentinos nos estamos volviendo abstemios. Cada vez hay más gente que toma cerveza sin alcohol, cada vez hay más gente que tomó conciencia de que el alcohol no es bueno, es cancerígeno, provoca accidentes, genera depresión en personas que lo toman todos los días. Estoy feliz”, aseguró el médico en un clip en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,9 millones de seguidores.

“¿Vos observás lo mismo?“, le preguntó Pereyra a su audiencia, que llenó de comentarios el posteo. ”Mi consejo: dejá el alcohol solo para la vida social. Y todo lo que puedas, metele cerveza sin alcohol”, recomendó el profesional ante este tema de salud pública.

El médico recomendó solamente consumir alcohol en eventos sociales (Foto: Freepik) Wavebreak Media LTD

En el posteo, el doctor compartió un estudio llamado “Cancer risk based on alcohol consumption levels: a comprehensive systematic review and meta-analysis” de 2023 y alertó que el consumo moderado de alcohol también está asociado a peligros para la salud. “Nuestros hallazgos resaltan que los riesgos de cáncer van más allá del consumo excesivo de alcohol e incluyen también el consumo moderado”, citó.

“Estos hallazgos sugieren que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol asociado con el riesgo de cáncer. Nuestros resultados subrayan la importancia de las intervenciones de salud pública que aborden el consumo de alcohol para mitigar los riesgos de cáncer”, agregó el profesional.

Estudios hallaron que el consumo moderado también es perjudicial para la salud (Foto: Freepik)

Según el Ministerio de Salud de Argentina, hay una serie de beneficios para el cuerpo al dejar de consumir alcohol:

Mejora la salud integral de tu cuerpo.

Mejora tu calidad de sueño y tu estado de ánimo.

Te ayuda en la recuperación de un peso saludable.

Mejora tu hidratación: tu cuerpo absorberá más y mejor el agua, elemento fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Esto repercute en el estado de salud de tu piel.

Mejora tu concentración para trabajar, conducir, cuidar de otras personas y cualquier otra actividad de tu vida diaria.

Tu sistema inmunitario se vuelve más eficaz; hay menos posibilidad de contraer enfermedades en general, como tuberculosis, VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual, así como de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas y renales.

Disminuye la posibilidad de que sufras depresión, ansiedad, y otros padecimientos mentales.

Además, a nivel social, hay impacto sanitario en la reducción del consumo de bebidas alcohólicas: