Anthony Hopkins celebró 50 años de sobriedad y recordó un oscuro episodio que protagonizó por el alcohol

Anthony Hopkins es una de las figuras más admiradas del cine contemporáneo y, en el marco de su cumpleaños número 88, compartió una revelación íntima que va mucho más allá de cualquier reconocimiento artístico: celebró cinco décadas de sobriedad. El actor, que celebró su natalicio el 31 de diciembre, abrió su corazón ante sus seguidores y contó lo que significa para él haber dejado atrás el alcohol, una adicción que durante mucho tiempo condicionó su vida personal y profesional y que incluso estuvo a punto de hacerle perder todo. Además, hizo hincapié en el episodio puntual que lo hizo tocar fondo y marcó un antes y un después.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de El silencio de los inocentes compartió un video para cerrar el 2025. “Felicidades a todos por cumplir otro año más”, expresó, para luego dejar una reflexión íntima sobre su pasado. Allí contó que, aunque hoy puede celebrar con serenidad, hace cinco décadas estuvo al borde de la muerte tras conducir bajo los efectos del alcohol y sufrir un desmayo, un momento que se volvió un punto de quiebre en su vida.

Anthony Hopkins celebró sus 88 años y compartió que cumplió 50 años de sobriedad (Captura: Instagram @anthonyhopkings)

El episodio que marcó a Anthony Hopkins

Uno de los sucesos más determinantes en la vida de Anthony Hopkins ocurrió una noche en la que, tras haber bebido mucho alcohol, perdió el conocimiento mientras manejaba su auto. Con el paso de los años, el propio actor relató en más de una ocasión que aquel momento estuvo a punto de terminar en tragedia, no solo para él, sino también para cualquier persona que pudiera haberse cruzado en su camino. “Hace 50 años casi me muero conduciendo mi auto por un desmayo etílico al estar borracho”, aseguró en su mensaje de fin de año, al recordar ese punto de quiebre.

Cuando recuperó la conciencia tras el accidente, se encontró rodeado de eucaliptos, sintió una gratitud profunda por haber salido con vida, pero también un peso emocional difícil de describir: el miedo a haber podido causar la muerte de un inocente. Ese pensamiento lo llevó inmediatamente a sus padres y al dolor que les habría provocado recibir una noticia así. “Vi cómo se hacían añicos sus esperanzas”, relató en sus memorias, titulada Lo hicimos bien, chico, un testimonio íntimo en donde abordó muchas cuestiones de su vida.

Una imagen de la portada del libro "We Did Ok, Kid", de Anthony Hopkins Summit Books

Conflictos familiares y dolor: el impacto del alcoholismo en la vida de Anthony Hopkins

Cabe destacar que el actor nunca intentó suavizar su pasado y reconoció que el consumo problemático de alcohol lo acompañó durante años, con consecuencias profundas en su salud emocional y en sus vínculos más cercanos. En sus memorias, describió ese período como una etapa dominada por la confusión y el dolor, en la que la adicción lo mantenía atrapado en un círculo del que no era del todo consciente. “Mis recuerdos de esa época son borrosos. Durante mis años tomando, causé mucho dolor. Nunca tuve ni idea de que estaba enfermo”, escribió, para dejar al descubierto cómo la negación suele ser uno de los aspectos más complejos del alcoholismo.

Según contó, durante mucho tiempo intentó convencerse de que tenía el control, aunque en el fondo la adicción se volvía cada vez más evidente. La vergüenza, el miedo a perderlo todo y la sensación de vacío lo acompañaron durante buena parte de esos años, en los que el alcohol funcionó como un refugio engañoso y autodestructivo.

Hopkins admitió que su adicción afectó su vida personal y sus vínculos familiares

Ese contexto también dejó marcas irreversibles en su vida familiar. Tal y como dio a conocer, el alcoholismo en las décadas del 60 y 70 deterioró de forma definitiva su relación con su primera esposa, Petronella Barker, y con su hija Abigail, que tenía apenas 14 meses cuando él abandonó el hogar. “Ella nunca pudo perdonarme que dejara a la familia cuando era niña. Tenía sus razones. No la culpo por eso. Me rompe el corazón”, admitió.

Según el actor, la relación con su hija Abigail nunca logró mejorar (Foto: Instagram @abigail_hopkins_official)

Con el paso del tiempo, asumió esa distancia entre ambos: “Hice lo que pude. Le deseo lo mejor, pero no voy a desperdiciar mi vida en ella. Guardar rencor es la muerte”.

El camino hacia la recuperación de Anthony Hopkins

La recuperación de Anthony Hopkins comenzó el 23 de diciembre de 1975 cuando, tras una advertencia médica, decidió dejar el alcohol y buscar ayuda. “Si alguien tiene un pequeño problema con tomar demasiado, que lo vea, porque la vida es mucho mejor sin tomar. Yo dejé de hacerlo. Busqué ayuda y ese día fue el principio del fin”, expresó.

El artista aseguró que comparte su historia para inspirar a otras personas (Captura: Instagram @anthonyhopkings)

“Elegir la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida, vida y más vida”, sentenció en su video, para dejar en claro su mensaje de aliento para miles de personas en todo el mundo.