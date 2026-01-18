El Dr. Daniel López Rosetti indicó cuáles son las cosas que no hay que tomar nunca en ayunas

El estómago, después de varias horas de ayuno durante la noche, se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad al despertar. Esta situación, marcada por el “vacío” de no haber ingerido nada por mucho tiempo, lo torna “muy ácido” debido a una secreción mínima pero constante que no fue amortiguada por ningún alimento, según explica el reconocido Dr. Daniel López Rosetti. En estas condiciones, consumir ciertas sustancias puede resultar perjudicial para la salud digestiva.

El especialista detalla una serie de bebidas y hábitos que deberían evitarse estrictamente en ayunas para proteger el sistema gastrointestinal. En primer lugar, el café negro encabeza la lista de los “no convenientes”. López Rosetti señala que su consumo matutino “genera un aumento de la secreción de ácido en el estómago”, la cual intensifica la acidez ya presente y potencialmente puede irritar la delicada mucosa gástrica.

En segundo lugar, los jugos cítricos, como los de limón, naranja o pomelo, también están desaconsejados. La razón es sencilla: son “ácidos en sí mismos”. Aunque puedan parecer opciones saludables, su ingesta con el estómago vacío añade una carga ácida directa que puede provocar molestias o agravar afecciones preexistentes.

López Rosetti recomienda no tomar café negro o jugos cítricos en ayunas

El alcohol ocupa el tercer puesto entre las sustancias a evitar. “Resulta irritante por efecto inflamatorio directo”, explicó el médico. La mucosa gástrica, ya sensibilizada por el ayuno, es especialmente susceptible al daño directo que puede causar el alcohol, lo que promueve la inmediata inflamación.

La lista de advertencias no se limita a bebidas. El Dr. López Rosetti enfatiza la importancia de no tomar antiinflamatorios en ayunas. Medicamentos de uso común como la aspirina, el ibuprofeno o el diclofenac, son particularmente nocivos en estas circunstancias. Su mecanismo de acción, según el especialista, “inhiben la protección gástrica del epitelio gástrico”, lo que deja el revestimiento del estómago sin su esencial barrera defensiva natural frente a los jugos ácidos. Este punto es crucial para quienes necesitan medicarse al despertar.

Aunque no es una bebida, el cigarrillo también es incluido en las recomendaciones del especialista como un hábito a erradicar en ayunas. Fumar en este estado reduce drásticamente “la producción de moco protector de la mucosa gástrica” y, simultáneamente, “aumenta la secreción ácida”. Esta doble agresión, advierte López Rosetti, incrementa de forma significativa la “posibilidad de producción de gastritis o úlceras”, condiciones que pueden ser sumamente dolorosas y de difícil tratamiento.

El alcohol y los cigarrillos generan mucho daño en un estómago vacío, algo que no necesariamente sucede en el desayuno Pexels

Frente a estas restricciones, el doctor ofrece alternativas seguras para el desayuno. Para quienes buscan hidratarse sin comprometer su estómago, el agua es la opción primordial, preferentemente “natural a temperatura ambiente”. Esta elección sencilla y universal ayuda a rehidratar el cuerpo sin añadir ninguna sustancia irritante o ácida.

Asimismo, las infusiones suaves como el té de manzanilla o de jengibre son recomendables. Estas bebidas no solo son menos agresivas para el estómago, sino que algunas, como la manzanilla, pueden tener propiedades calmantes. Aunque el té negro y el té verde también son opciones viables, se sugiere precaución. Si bien contienen cafeína en baja concentración, “en algunas personas puede aumentar la producción de ácido”. Por ello, el Dr. López Rosetti siempre sugiere acompañarlo con algún alimento si se opta por estas infusiones o incluso por café. La clave es amortiguar el efecto con algo que comer, como pan, tostadas, pan integral, frutas o frutos secos.

Finalmente, el especialista subraya la importancia de un abordaje médico cuando se trata de medicamentos irritantes para el estómago. Si la persona “necesita tomar medicación que pueda irritar el estómago”, es imperativo “hacerlo con las indicaciones del médico y acompañarlo, si él lo sugiere, con protección gástrica”. Esta precaución busca minimizar cualquier daño colateral.

El mensaje central del Dr. Daniel López Rosetti es claro: “Cuidar su estómago es cuidar su salud digestiva y, en consecuencia, su salud integralmente considerada”. Estas pautas buscan promover hábitos que contribuyan al bienestar general, por lo que se debe comenzar desde la primera ingesta del día.