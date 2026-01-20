El Gobierno expulsó del país a la sobrina del narcotraficante peruano “Dumbo”

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció este lunes que implementó un dispositivo para expulsar del país a Mayra Alejandra Flores Villantoy, sobrina del narcotraficante peruano “Dumbo”, y a su pareja, Nicolás José Silva Amez -más conocido como “Tío Ricky”-, ambos de nacionalidad peruana. Los dos están imputados por la Justicia argentina por participar en delitos vinculados al narcotráfico y acopio ilegal de armas.

Según señaló la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva, los dos imputados realizaron, en octubre de 2022, un intento de atentado a través del uso de granadas explosivas contra el cuarto piso del edificio conocido como La Platea 11, ubicado en el Barrio Padre Carlos Mugica, en la ciudad de Buenos Aires, un establecimiento que era frecuentado por la “organización narcocriminal rival”. El ataque fue frustrado y los involucrados fueron aprehendidos.

Luego, fueron juzgados y condenados a seis años de prisión por el delito de comercio de estupefacientes agravado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4.

En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones le solicitó al juzgado un permiso para proceder a la deportación de ambos condenados y, tras la aprobación, se desplegó un operativo de seguridad para retirar a los detenidos de sus respectivos complejos penitenciarios y trasladarlos para hacer sus trámites consulares correspondientes. De esta manera, Flores Villantoy y Silva Amez abordaron un vuelo comercial con destino a Lima.

Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina, comunicó en sus redes sociales la medida y expresó: “Los implicados fueron trasladados bajo estricta custodia policial desde distintos complejos penitenciarios y expulsados en coordinación con Migraciones. Actuamos con firmeza para que el crimen organizado no encuentre refugio en nuestro país”.

El dispositivo de expulsión contó con la intervención conjunta de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Por su parte, Raúl Martín Maylli Rivera, más conocido como “Dumbo”, es un narcotraficante peruano con pedido de captura internacional que fue detenido en octubre 2022 en Lima. El sindicado capo narco, que se había hecho conocido por sembrar el terror en el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, a su vez, había entregado un certificado de defunción trucho.

“La pista de que Dumbo estaba en su país natal comenzó a ser analizada después de que se determinó, con la colaboración de autoridades de Perú, que el certificado de defunción era falso”, expresaron en esa ocasión fuentes de la investigación a LA NACION.