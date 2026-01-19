Un crimen con sicarios en un barrio de Rosario fracturado por la violencia

ROSARIO.– El barrio Los Pumitas, en la zona noroeste de esta ciudad, volvió a ser escenario de un crimen, según se sospecha, marcado por una presunta trama narco. El domingo a la madrugada una mujer, que aún no fue identificada, fue acribillada por sicarios. En la calle, junto al cadáver, agonizaba un hombre que también fue blanco de disparos; quedó internado en estado crítico.

A cuatro cuadras del lugar donde ocurrió este ataque fue herida el 29 de diciembre una niña de 7 años, que sobrevivió tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas narco de la zona. Los Pumitas es un enclave de Empalme Graneros que quedó conmocionado en marzo de 2023, cuando en una situación similar murió Máximo Jerez, un chico de once años, cuya muerte derivó en una pueblada. Vecinos destruyeron viviendas de presuntos narcos vinculados a una banda conocida como Los Salteños. Después del ataque a la niña, fue detenido un joven de 16 años como presunto autor de los disparos; quedó imputado y en prisión preventiva durante 90 días.

Este sector del noroeste rosarino sigue atravesado por la violencia. Este domingo a las 2.30 los vecinos escucharon disparos y, cuando la policía y efectivos de Gendarmería llegaron al lugar, encontraron dos cuerpos tendidos sobre la calle, en la intersección de Albert Schweitzer y Garzón. En el suelo había diez vainas servidas. La mujer, cuya identidad aún no se conoció, estaba muerta, con disparos en la cabeza , y el hombre que estaba a su lado presentaba heridas de bala en varias partes del cuerpo. Fue trasladado al hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, donde sigue en estado crítico.

Unos minutos después del primer reporte, a las 2.58, la alerta se trasladó a Cerrito y Esmeralda. Allí, vecinos denunciaron disparos contra un Chevrolet gris que presuntamente operaba como transporte a través de aplicaciones móviles. En el interior del auto la policía halló a Alexis Emanuel Galván, de 29 años, con una herida de arma de fuego en el cráneo. A pesar de la gravedad del impacto, Galván se encontraba consciente al momento de ser asistido por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Fue trasladado al hospital de Emergencias, donde permanece internado en grave estado.

Médicos de ese centro de salud señalaron que las heridas “comprometen gran parte del sistema nervioso, más allá del impacto de bala, que genera un proceso inflamatorio en el cerebro. Eso hace que el paciente esté en estado muy grave. Se realizan maniobras de sostén vital para reducir la inflamación. La evolución se sigue minuto a minuto, pero el cuadro es sumamente crítico. La bala quedó alojada en el cráneo y produjo destrucción de tejidos”.

Familiares y amigos de Galván, chofer que fue baleado mientras trabajaba, pidieron en redes sociales plegarse a una cadena de oración. Una vecina que intentó auxiliarlo contó a medios que el ataque ocurrió a las 3.30. “El auto impactó contra el árbol que está frente a mi casa. El chico estaba consciente y se acordó del número de la madre y de su hija de 6 años. Pero recibió un tiro de los cinco que se escucharon”, relató.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan para determinar si existe alguna conexión entre los dos ataques, aunque la mecánica de los hechos sugiere contextos diferentes: un presunto asalto en la zona sur y un ataque directo, con sicarios, en el barrio Los Pumitas.

En ambos lugares trabajó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que recolectó vainas servidas y analizó cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

La violencia en Rosario sumó otro episodio este domingo en Centeno al 3700. Una mujer de 33 años, identificada como Aldana, se debate entre la vida y la muerte tras recibir un impacto de bala en el cráneo mientras participaba de una reunión social.

El hecho ocurrió alrededor de las 6. Según los primeros testimonios, un auto pasó por el lugar y, desde el interior del vehículo, al menos dos hombres efectuaron una ráfaga de disparos hacia el grupo de personas que estaba reunido allí.

Ante la demora de los servicios de emergencia, amigos de la víctima la cargaron en un vehículo particular y la trasladaron al hospital de Emergencias. Presenta una herida de arma de fuego en el cráneo y fue derivada de inmediato a estudios de alta complejidad. Su pronóstico es reservado.