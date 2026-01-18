A primera hora de este domingo, una adolescente de 18 años fue detenida en la ciudad bonaerense de La Plata por atropellar a su pareja, que se movilizaba en bicicleta, con su automóvil. Los novios habían tenido una discusión previa y, cuando el hombre de 28 se iba del lugar en su rodado, la joven decidió embestirlo con el vehículo. La víctima sufrió desplazamiento de la cadera y traumatismos varios, pero su vida no corría riesgo.

El personal policial de la comisaría 7a. de la localidad platense de Abasto llegó al cruce de las calles 520 y 207 porque se había producido un incidente vial. Un vehículo Ford Focus gris, conducido por una mujer, había atropellado a un hombre que estaba en una bicicleta mountain bike, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

La Plata: discutió con su pareja, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló. Ministerio de Seguridad

Pero no se trataba de un accidente vial normal. Los involucrados eran pareja y, de acuerdo al relato de testigos, previo a la colisión habían protagonizado un cruce verbal que fue subiendo de tono. Cuando la víctima se fue en bicicleta, la implicada lo atropelló de manera intencional, por lo que la joven fue trasladada a la seccional policial de Abasto y quedó a disposición de la Fiscalía N.º 7 en turno de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, por tentativa de homicidio.

El hombre herido, en tanto, fue derivado en ambulancia al Hospital de Melchor Romero, donde las autoridades médicas revelaron que sufrió desplazamiento de la cadera y varios otros traumatismos, aunque no posee lesiones que comprometan su vida, ya que no se afectaron órganos vitales.

Marta Fort atropelló a dos personas en Palermo

Marta Carolina Fort, hija de Ricardo Fort, se vio envuelta en un incidente vial este sábado cuando atropelló a dos personas, una de ellas una mujer de 89 años, en el barrio de Palermo.

La modelo de 21 años conducía su automóvil BMW X3 blanco cuando en Migueletes 1155, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, embistió a dos personas que cruzaron por el medio de la calle. El hecho tuvo lugar a las 12.15. Una de las víctimas fue Raquel Kantt, una mujer adulta mayor, y el otro Facundo Nahuel Kuperman, de 31 años, vecino de la zona del accidente.