"Mi hijo nunca estuvo en Gesell", dice el padre del joven supuestamente fugado

El padre de Pablo Ventura asegura que su hijo hijo estuvo en Zárate la noche del crimen

José Maria Ventura, de 55 años, es el padre de Pablo Ventura, de 21, el joven que se habría "fugado" luego del asesinato de Fernando Báez Sosa, de 19 años, en Villa Gesell. José Maria asegura que eso es falso y que su hijo siempre estuvo en Zárate, donde fue aprehendido.

"Fuimos a comer con mi señora y Pablo a un restaurante que se llama La Querencia. Nos fuimos de ahí cerca de las 23, luego Pablo salió con amigos y regresó a las 4. Al otro día a las 17 la DDI de Zárate lo vino a detener. No sabíamos por qué, pero nos pusimos a disposición de la Justicia", dice José Maria desde la puerta de la comisaría primera de Villa Gesell, donde están detenidos los rugbiers.

Ayer trascendió que Pablo había sido identificado por personal policial en las cámaras de seguridad y que luego no fue hallado en la casa donde se logró detener a los otros jóvenes acusados por la muerte de Sosa.

La aprehensión se dio, según los uniformados, luego de las tareas de campo realizadas por personal de Villa Gesell, que logró establecer que uno de los jóvenes agresores se había profugado con su padre para la localidad de Zárate.

"Nuestro abogado ya pidió que entrecrucen las llamadas, así van a ver qué Pablo siempre estuvo en Zárate. A las 22 la policía lo trajo para la comisaría de Gesell. El fiscal me dijo que mañana le va a tomar indagatoria. Pablo mide casi dos metros, él no está en los videos. Aparte el va al Náutico Zárate, que no es el club de los otros detenidos", agrega José Maria.

Los otros detenidos fueron identificados como Matías Franco Benicelli, de 20 años; Ayrto Michael Viollaz, de 20; Máximo Pablo Thomsen, de 20; Luciano Pertossi, de 18; Ciro Pertossi, de 19; Lucas Fidel Pertossi, de 20; Alejo Milanesi, de 20; Enzo Tomás Comelli, de 19; Juan Pedro Guarino, de 19; Ciro Pertossi, de 19 y Blas Sinalli, de 18.