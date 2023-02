Miedo en Retiro. Cerca del corazón de la ciudad, los vecinos viven alarmados por la creciente ola de robos y el vandalismo

escuchar

Vecinos del barrio de Retiro llegaron hasta la Comisaría Comunal N°1 para dejar ofrendas florales y rezar en memoria de la oficial Maribel Nélida Zalazar, asesinada en la plataforma de la estación cabecera de la línea C de Subte. Esta vez fue por homenaje y gratitud con una agente caída en cumplimiento de su deber. Pero el día anterior también habían estado en la seccional, pero para protestar y exigir soluciones para la inseguridad en la zona.

En una recorrida de LA NACION, vecinos y comerciantes de la zona sostuvieron que, a medida que menguó la pandemia y se fue recuperando el movimiento habitual, su barrio se volvió “zona liberada”.

Así lo percibe Mercedes Taboada: “Los vecinos tenemos esa sensación que la zona está liberada. Nos pasó a partir de la pandemia y desde que todas las restricciones se han levantado y las oficinas han vuelto a funcionar. El barrio comenzó a despegar, se habían ido muchos negocios, ahora volvieron nuevas inversiones, pero la seguridad no acompaña ese proceso, seguridad quedó totalmente atrás”.

Taboada agregó: “Por ejemplo, en los últimos meses nos han violentado la cerradura de entrada del edificio y no podíamos ni entrar ni salir. Dos veces tuvimos que llamar a cerrajeros y no quedó muy bien la puerta. Estamos todos con temor de que en algún momento entren al edificio. A veces hay gente que duerme en la entrada, y entonces no puedo salir con el cochecito de mi bebé”.

A eso se suma “la rotura de juegos infantiles recién colocados en la plaza, la sustracción de caños de AySA, la rotura de luminarias de la cuadra, y otros actos de vandalismo. Ella vive cerca de la Plaza San Martín, donde también pueden verse personas durmiendo en colchones bajo los árboles cercanos al Monumento a los Caídos por Malvinas. Sobre esta situación, en cada reunión con los encargados de la seguridad y con la administración de la Ciudad, los vecinos tuvieron como respuesta: “Dormir en la calle no es un delito”. Eso, dijo Taboada, no aplacó la inquietud de los residentes de la zona.

Vecinos de Suipacha entre Libertador y Arroyo sienten que no pueden salir de sus casas porque hay personas o grupos sospechosos que les obstruye el paso o controlan sus movimientos. “Hay permanentemente gente durmiendo en la vereda. Ingresaron a nuestro edifico saltando por las rejas y se llevaron mobiliario de gran porte. No sabemos todavía cómo. Cada vez levantamos más altas las rejas. De noche no salimos”.

Héctor, dueño de un quiosco cercano a la terminal de Retiro, lamenta lo que está sucediendo: “Hace 20 años que tengo mi puesto aquí y la inseguridad fue creciendo. Me robaron dos veces, una vez en enero y luego este mes; me sacaron todo. Hice la denuncia, pero no me dieron solución. Solo con el apoyo de los vecinos pude recuperar algunas cosas que estaban siendo vendidas en la villa 31″.

Entre los vecinos que colaboran con la vigilancia a través de redes sociales está Pedro Bustillo, quien tiene un perfil de IG –@noticiasderetiro– en el que sube videos de robos, hurtos y hechos de vandalismo en la zona, así como lugares donde se consume y venden estupefacientes a la vista de todos.

Pedro afirma enérgicamente: “No importa la hora, estamos desprotegidos. El gobierno de la Ciudad no provee seguridad. Retiro es una zona liberada. Y nos disuaden de todas formas para que no nos quejemos. Pero si esto sigue así, vamos a cortar la 9 de Julio”.

Ana Saravia, miembro de la Asociación de vecinos de Retiro, relató: “Salvo este caso de la oficial de policía, no hubo víctimas fatales. Vivo aquí desde toda mi vida. Conocí el apogeo y la decadencia de Retiro. En general, lo que ocurre son hurtos rápidos, arrebatos que no te dan tiempo de reaccionar. A mi hermana, en avenida del Libertador y Basavilbaso, a las dos de la tarde, le arrancaron cadenitas. Tenés que tener veinte mil ojos para andar por la calle acá”.

En un bar de Florida al 900, el encargado atestigua los arrebatos en la zona, obra de descuidistas. Otros vecinos relatan que hubo robos de motochorros antes de las obras de reforma de la calle Paraguay. Reforma que para el vecino Themistocles Valaouris era innecesaria: “Están cambiando las veredas. Están usando recursos en obras que no pedimos y realmente no necesitamos ¿Por qué no invierten en la policía y en seguridad? Vecinos y turistas son víctimas a diario de hechos de inseguridad; abrieron el Mercado de los Carruajes, pero ¿quién puede ir a la tarde o a la noche sin temor a que le pase algo?”.

Cerca de esa zona, una marroquinería sufrió la rotura de su vidriera cuatro veces. Mónica, empleada de ese comercio, dice que las personas en situación de calle –algunas, bajo el aparente efecto del consumo de alcohol o drogas– deambulan por la zona y ya no pueden tener el local abierto más allá de la 18, por prevención.

María de los Ángeles, una mujer en situación de calle, con signos de haber consumido alguna sustancia estupefaciente, estaciona su carrito frente a la Basílica del Santísimo Sacramento, en San Martín al 1000. Adentro, una perra negra duerme. “Yo vivo aquí. Duermo en el carrito, lo estaciono en el pasaje [Corina Kavanagh]. Aquí hay gente mala que roba, pero yo cuido la iglesia y aviso cuando quieren entrar a robar, y si me quieren hacer daño, mi perra me cuida mientras duermo”.

El padre Andrés Taborda, de la Congregación de la Sociedad del Santísimo Sacramento, habla de esta “cuidadora especial” que tiene la Basílica. Y reflexiona sobre los hechos de inseguridad en la zona, de los que está al tanto por haberlos sufrido en carne propia y porque habla con los vecinos y feligreses. Recuerda que en pandemia robaron de la Basílica reliquias de Juan Pablo II, que luego fueron localizadas por un feligrés en la zona de San Telmo, donde eran ofrecidas a la venta. En los últimos días, sustrajeron el aire acondicionado del estacionamiento. Es por esos hechos de inseguridad y de índole presupuestarios que debieron reducir el horario de apertura del monasterio.

El padre Taborda cree que es gente que viene “de otro lado”. Y reflexiona: “Los hechos de vandalismo son la respuesta agresiva por la disconformidad con su realidad. Este es un barrio elegante, emblema de poderío económico, con demasiada pobreza alrededor, con una ideología de lograr la igualdad a la fuerza. Imagínese un edifico enorme y, a la par, alguien durmiendo en la vereda en un colchón. Es un trabajo entre todos para una buena convivencia y trato”.

Josefina, vecina del barrio, considera que los esfuerzos de la policía están, pero que el Código Contravencional de la Ciudad y el Poder Judicial no acompañan. “El policía no tiene respaldo, tiene que actuar reactivamente, ya que es sancionado”. El tema de fondo es este, sostiene.

Con relación a la afirmación de los vecinos sobre la ausencia o falta de suficiente vigilancia en la zona de Retiro, LA NACION consultó al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Recordaron que en 2022 la cifra de robos fue un 10% menor que la de 2019, el año previo a la pandemia. Aún no está publicado el Mapa del Delito 2022, por lo que no es posible determinar, en la discriminación por zonas, cuál fue la evolución de los delitos contra la propiedad en Retiro.

Desde el gobierno porteño resaltaron, en cuanto a la prevención, que “hay aproximadamente 15.000 cámaras, con las que el 75% de la ciudad está monitoreada”. Actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con 1274 patrulleros en servicio permanente, entre autos y camionetas, y 863 motos. A esto se agregan 81 cuatriciclos, 97 rodados de flota pesada, 10 grúas y 3 ecomóviles y 2 hidrantes, entre otros rodados a su disposición.

Retiro es una de las zonas con más cámaras de videovigilancia. Incluso hay un Centro de Monitoreo Urbano (CMU) dentro de la villa 31. Al respecto, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el 8 de febrero pasado el “Plan Integral de Seguridad Pública”, donde informó la situación actual y el proyecto de su gestión en esa materia.

Cristina Escobedo