Mientras su familia veía el asalto: le apuntaron a la cabeza y lo golpearon brutalmente para robarle la camioneta en Morón

Un vecino de la ciudad bonaerense de Morón fue interceptado por cuatro violentos delincuentes que, a punta de pistola, querían entrar a la casa de la víctima. Ante la resistencia del hombre, lo amenazaron a golpes para que les entregara la llave de su rodado. Mientras la victima intentaba sobrevivir, su familia veía desde adentro del hogar, y a través de las cámaras, cómo era brutalmente atacada.

Cuando los malhechores emprendían la huida, uno de los ladrones se quedó apuntándolo. “Me decía que me iba a pegar cuatro tiros en el pecho, que me quedara quieto”, contó Marcelo, de 56 años, esta mañana. Ese instante en particular fue tan violento que el hombre dijo “no se lo deseo a nadie”.

Le apuntaron a la cabeza y lo golpearon para robarle la camioneta

Todo ocurrió ayer por la mañana, pasadas las 6.30, en la puerta de la casa del vecino. El hombre se disponía a salir para ir a trabajar con su camioneta cuando un grupo de malhechores lo increpó. “Vamos adentro, vamos adentro”, le repetían, pero Marcelo quería evitar a toda costa que los ladrones ingresaran a la vivienda, donde estaban su mujer e hija.

Como la víctima forcejeó y logró permanecer en la vereda, los delincuentes sometieron al hombre a una fuerte golpiza durante unos 20 segundos. “Fue un robo al voleo”, dijo convencida la víctima, que contó que se siente indignado, entristecido y angustiado por lo que le tocó vivir.

Mientras él intentaba sobrevivir, su familia veía desde adentro del hogar, y a través de las cámaras, cómo Marcelo era brutalmente atacado.