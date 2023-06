Misiones: convocaba a mujeres a cambio de un canje de ropa y las grababa mientras se desvestían

escuchar

Un hombre de 27 años, acusado de filmar de manera solapada a mujeres mientras se cambiaban de ropa en un showroom de su propiedad en Oberá, Misiones, fue detenido ayer luego de que una de ellas se diera cuenta y lo denunciara con un registro de video. Tras su relato, trascendieron más casos sobre violación de la intimidad que apuntan al mismo sujeto.

De acuerdo a lo que denunció la joven, cuya identidad es resguardada, ayer, cerca de las 7 de la mañana, asistió a una sesión de fotos con un hombre identificado como Roni D., que la convocó en su casa, ubicada sobre la calle Finlandia, con el argumento de que allí tenía un showroom y necesitaba promocionar las prendas que vendía; a cambio, le pagaría con un “canje” de ropa.

A la mujer le había llamado la atención que el dueño del lugar le había pedido que asistiera sin compañía a la sesión de fotos y que vistiera medias de red. No obstante, decidió ir con un acompañante, informó ayer el portal Misiones Online.

Cuando llegó al lugar, el hombre la condujo a una habitación para que ella pudiera cambiarse y así comenzar con la sesión de fotos. Sola, se dispuso a sacarse la ropa, pero notó que en una repisa, dentro de una caja, se asomaba un celular.

Uno de los chats de Roni D. con una víctima Gentileza

“Esto es para mostrar que me quería grabar mientras me estaba cambiando. Yo parezco pelotuda, pero no soy. Esta es la prueba”, se escucha decir a la joven desde el video que grabó para hacer la denuncia. Además de mostrar el celular dentro de la caja, lo tomó y dio cuenta de las imágenes registradas en ese dispositivo, en las que se ve cómo el hombre lo coloca en la caja y lo deja prendido en la habitación.

Así pedía disculpas el hombre luego de saber que lo habían descubierto Gentileza

Según lo que la joven publicó en sus redes sociales, a las dos horas, el hombre se dio cuenta de que había sido descubierto y le escribió a través de WhatsApp: “Te quiero pedir disculpas por lo que intenté hacer hace un rato. No logré nada pero quedé mal frente a ustedes. No hice nada, lo intenté. No quise que termine esto mal. Porfa, disculpame. Nunca quise tener problemas”.

Más tarde, la mujer decidió dirigirse a la comisaría para denunciarlo y tras analizar el video que la víctima brindó, la Policía de Misiones, cerca de las 15.30 de ayer, detuvo al acusado en su vivienda.

Luego de ser arrestado, el hombre fue trasladado al consultorio policial donde le hicieron un examen médico, realizado por el personal de la Comisaría de la Mujer URII. Además, el teléfono fue secuestrado y será investigado en el marco de una causa por violación de la intimidad; la grabación no consentida puede generar graves consecuencias legales.

Otras víctimas

Gracias a que la joven denunció lo que le pasó en las redes sociales, más mujeres expresaron que sufrieron la misma violación a su intimidad en manos de este hombre e incluso brindaron pruebas de cómo el acusado, luego de las sesiones de fotos, las contactaba de manera obsesiva para nuevas sesiones.

“Hola, es imposible que hagamos una sesión de nuevo, no?”, es el mensaje que envió Roni D. a una de las mujeres. “¿Podés dejar de escribirme? Te dije que no más de una vez”, le contesta ella, consta en uno de los mensajes que difundió la denunciante.

