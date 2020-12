Maradona. Morla cederá 50% de las ganancias de la marca a las hermanas de Diego

Ana y Claudia Maradona, junto a su representante legal y exapoderado de Diego, Matías Morla

Miguel Braillard Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 17:25

En la Navidad de 2019, Diego Maradona dialogaba con su representante, Matías Morla. Entre recuerdos y anécdotas, el Diez le dijo: "Si algo me pasa a mí quiero que te hagas cargo de mis hermanas, que no les falta para comer". Y enseguida agregó: "Si a vos te pasa algo, yo me voy a hacer cargo de tus hijos". Según cuenta el exapoderado, con Maradona lo unía no solo una relación profesional, sino de amistad y confianza.

Las hermanas de Maradona se presentaron como particulares damnificadas en la causa que investiga la muerte de Diego y Morla es su representante legal. El letrado decidió que ese encargo de Diego para no dejarla solas y desamparadas, surja como ayuda acompañamiento o sostén a través de las regalías de la marca Maradona. Morla es el propietario de la explotación comercial del nombre e imagen del recordado futbolista y el 50 por ciento de lo que se obtenga como ganancia lo cederá a las hermanas de Diego.

La relación de Morla con las hermanas Maradona -María Rosa, Elsa, Claudia, Rita y Ana- también siempre fue muy estrecha. Es que Diego estuvo muy pegado y pendiente de ellas. Cumpliendo con la función de hermano protector las ayudaba en todo lo que necesitaban. No solo recordaba con amor a sus padres, doña Tota y don Diego, también a ellas, que supieron mimarlo durante una niñez más que humilde, pero plena de cariño. Con ellas era "El Pelu", lo consentían con ese amor de hermanas que jamás le faltaría.

Morla constituyó en junio de 2015 la empresa Sattvica SA - significa "ser de luz" en sánscrito-, propietaria de las marcas "Diego Armando Maradona", "Diego Maradona", "Maradona", "Diegol", "El 10?, "El Diego" y "La Mano de Dios", entre otras denominaciones comerciales que resguardan la utilización comercial de la figura del hombre cuya muerte conmovió al mundo el pasado 25 de noviembre.

"La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros ya sea en el País o en el extranjero a las siguientes actividades: Adquirir, poseer, solicitar, obtener, comprar, ceder, transferir, licenciar, franquiciar, otorgar licencias de uso, registrar y adquirir marcas, o en cualquier otra forma disponer de marcas, avisos y nombres comerciales, derechos de autor, patentes de invención y procesos, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, know-how, nombres de dominio en internet y demás activos intangibles relacionados con la propiedad intelectual e industrial, así como licencias sobre ellos", fue consignado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires en el momento de formar esa sociedad.

Según ese texto, el abogado Matías Morla constituyó el 11 de junio de 2015 la empresa.En 2016 Maradona hace una sesión desde Dubai en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca "Diego Armando Maradona", lo que convirtió al ex apoderado en titular de esa marca. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Sattvica no hay cotitulares y el nombre de Diego Maradona no aparece en ningún lado.

Diego Maradona cedió en Dubai a Matías Morla los derechos sobre las marcas vinculadas con su nombre e imagen Fuente: Archivo - Crédito: @MatiasMorlaAb

¿Qué dice al respecto el doctor Federico Guntin, abogado de Dalma y Gianinna Maradona e integrante del Estudio NBF? "Quiero ser muy serio y responsable, por eso pretendo acceder a la documentación y observar cómo fue constituida dicha sociedad de nombre Sattvica. Lo que tenemos que determinar es si afecta o no los derechos de los herederos, sus hijos, y a partir de allí procederemos en consecuencia. Sin ver papeles imposible opinar. Entre los abogados de dichos herederos estamos concertando en la medida de lo posible para encontrar puntos en común y decidir los pasos a seguir para llegar de la mejor manera cuando el juez interviniente designe un administrador", aseguró

Uno de los primeros ingresos que generará Sattvica desde la muerte de Maradona será la difusión en distintas plataformas del documental que ya había estrenado en su pantalla Direct TV y que lleva el título "Diego Maradona" y registra sus años en Nápoles. Fue dirigido por Asif Kapadia y estrenado en 2019 en el Festival de Cine de Cannes. El filme fue basado en 500 horas de material que muestran tanto la carrera como la vida personal del astro futbolístico.

Otra polémica en cuanto a la validez de los contratos firmados tendrá lugar a partir de la decisión de la empresa suiza de relojes Hublot, con la que Maradona tenía un contrato y que decidió sacar a la venta una colección con motivo del cumpleaños 60 de Diego.

De analizar todos estas novedades y darles el curso que corresponda, además de ejercer la representación legal de Morla, se ocupan el abogado Mauricio D'Allesandro y su esposa, la letrada Mariana Gallego.

Trabajo social de las hermanas de Diego

Ana, una de las hermanas de Maradona, visitará la localidad correntina de Esquina el 23 del actual acompañada por Morla. Viajarán para cumplir con el deseo de Diego de ayudar a distintos hogares con los que él siempre colaboraba. En ese lugar además se impondrá el nombre Diego Maradona a la avenida costanera..

Tres días después,Claudia, la hermana menor de Diego, también se sumará a una actividad social junto a Morla al visitar un cuartel de Bomberos Voluntarios en Benavídez. También acompañarán al padre Andy, un cura que tenía mucho diálogo con Diego, para sostener colaboraciones en barrios humildes.

Conforme a los criterios de Más información