Un día después del crimen de Juan Carlos Cruz, el médico cirujano baleado en la cabeza en la localidad bonaerense de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron, su hermana habló con los medios y reveló las últimas palabras que le dijo la víctima. Asimismo, describió a su familiar como una persona “ejemplar” y dio detalles de las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

“Ayer viajamos juntos. Yo me iba a trabajar -trabajo por hora- y me dijo: ‘Te llevo a Morón’. Charlamos de Morena, él estaba feliz. Había hecho una operación el día anterior. Hace un mes que estaba como jefe de quirófano y me dijo: ‘Yo quiero dejar el legado de lo que aprendí. Ahora todo es digital, todo es por computadora y yo quiero enseñar, porque lo que a mí me enseñaron no lo enseñan ahora. Esas fueron las últimas palabras que tuvimos en un almuerzo con mis hijas”.

A continuación, dijo con relación a Cruz: “Mi hermano fue muy ejemplar en su esfuerzo por estudiar y superarse día a día. Venimos de muy abajo, todo es sacrificio. Mi hermano no vive en un palacio: ese es el sueldo del ciudadano que salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no alcanza, porque no le pagan bien y encima lo rematan con un tiro en la cabeza”.

En esa línea, insistió: “Nosotros venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa a este país le dio médicos, directores y profesores, que es lo que son mis hermanos. Los malvivientes son otra cosa, porque nosotros somos de la villa. En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. Este país es así, no tenés que hacer una mierda para tener acceso y derecho a todo. Ahora, sacrifícate y no tenés derechos”.

Por último, señaló con relación a las circunstancias en las que su hermano fue asesinado por ladrones: “Mi mamá falleció hace dos años y había colocado un aire, que quedó en la pieza. Él fue a traer el aire, porque tenía un airecito viejo. Fue a traer eso después de su guardia″. Eso sucedió ayer cerca de las 17 en la calle Lanús al 3500, frente al Instituto de Enseñanza Modelo “José Manuel Estrada”, hasta donde Cruz se trasladó con su auto modelo Fiat Cronos.

Mientras retiraba el aparato de la vivienda, el médico fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y lo abordaron para exigirle las llaves de su vehículo. En esa situación, los asaltantes le dispararon y luego escaparon en su auto.

Después de escuchar la detonación de un arma de fuego y al ver a la víctima tendida sobre la vereda, vecinos alertaron a la línea de emergencias 911 y al lugar se trasladaron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, que constataron el fallecimiento de Cruz. Posteriormente, a la escena arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y poco después los efectivos abocados al operativo hallaron el auto robado a la víctima abandonado en la esquina de Olegario Víctor Andrade y Coronel Aguirre, en la localidad vecina de Rafael Castillo, a unas 30 cuadras del lugar en donde se produjo el crimen.

“Me lo mataron peor que a un perro. No hay palabras, no hay nada que pueda darme consuelo y hoy me tocó, yo pensé que nunca me iba a tocar esto, porque yo me crie en la calle, sé muchos movimientos, pero él era inocente, indefenso, no tenía maldad”, dijo otro hermano de la víctima a Telenoche.

En el hecho interviene el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón, quien ayer supervisó las tareas de los peritos en el lugar del asesinato.

