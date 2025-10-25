Mortal enfrentamiento dentro de una casa entre dos clanes familiares

Dos hombres fueron detenidos hoy por el asesinato de Matías Lorenzi, de 33 años. que fue encontrado muerto de dos disparos en la localidad bonaerense de José C. Paz y, según fuentes policiales, el crimen ocurrió durante un enfrentamiento entre clanes familiares, el pasado 20 de octubre.

Tal como revelaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, uno de los testigos sostuvo que, mientras se encontraba en su domicilio con su hijo menor y un amigo, tres hombres irrumpieron en la vivienda, momento en que se produjo un enfrentamiento armado.

Los atacantes se escaparon y, posteriormente, se conoció que uno de los agresores falleció en la vía pública. En la escena del tiroteo, la Policía Científica encontró 10 vainas pertenecientes a un arma calibre 9 milímetros, y tres plomos reforzados.

A partir de la investigación levada adelante por detectives de la fuerza de seguridad provincial, se estableció que el hecho se había originado por una confrontación entre dos grupos enemigos, identificados como integrantes de la familia Llano y la familia Galarza.

Con los elementos probatorios suficientes, el Ministerio Público Fiscal libró cuatro órdenes de allanamiento a fin de secuestrar las armas de fuego y así proceder a los arrestos de Carlos Matías Llano y Daniel Giménez que fueron imputados por homicidio.