Motochorros asaltaron a una productora de TN en Merlo

Valería Mercuri tiene 39 años y es productora de televisión. Vive en el partido de Merlo y trabaja en TN desde los 20 años. Ayer fue sorprendida por dos motochorros cuando salía de una sesión de masajes terapéuticos en un consultorio situado en 1 de Mayo y San Martín, de aquella ciudad del oeste del conurbano.

"Crucé la calle. Caminé media cuadra y vi que venían dos en una moto" color azul, comentó Valeria. En ese momento, el que iba como acompañante uno de los dos delincuentes que venía como acompañante bajó de la moto y la encañonó directo a la cara. "Le pedí por favor que no me matara", relató; el delincuente le puso el caño frío sobre el pómulo, debajo del ojo izquierdo, y le respondió: "Sí, te voy a matar". Con una mano presionaba la pistola plateada en la cara de Valeria y con la otra la tomó del brazo, donde le dejó notorias marcas por la fuerza del agarrón. "Yo tengo la sensación de que no me resistí", explicó Valeria; la remera le quedó rota.

Las marcas de las agresiones en el brazo de Valeria Fuente: Archivo

El delincuente le sacó la mochila en la que ella llevaba sus documentos, una agenda, la billetera y dinero. "No se llevaron mi celular porque lo tenía en el bolsillo", explicó. La productora contó que la zona es muy insegura y que sus padres, por ejemplo, sufrieron una entradera.

Luego de quitarle la mochila y el resto de sus pertenencias, los delincuentes escaparon en la moto. Enseguida Valeria se acercó a la comisaría para hacer la denuncia: "Me pusieron un patrullero en mi casa. Actuaron rápido", dijo.

En una de las cámaras de seguridad del lugar se puede observar a los dos asaltantes 35 segundos antes del robo a Valeria, con cascos a bordo de una moto azul.

Uno de los delincuentes tomó del brazo a Valeria dejándole moretones Fuente: Archivo