Violencia en Merlo: le pegaron una patada en la cabeza cuando estaba en el piso y lo dejaron inconsciente

Un enfrentamiento entre dos menores en un complejo de fútbol 5 de la ciudad bonaerense de Mariano Acosta derivó en una secuencia violenta: un adolescente quedó inconsciente después de que un joven, identificado como Enzo Sebastián Alegre de 27 años, lo golpeara con una patada en la cara cuando ya estaba en el suelo. El hecho ocurrió en Tonelero al 500, en el predio conocido como La Cancha del Pola, y quedó registrado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales.

Las imágenes muestran a dos adolescentes enfrentándose a golpes mientras otros chicos observaban alrededor. En medio de la tensión, se escucha a algunos alentar la pelea con frases como “Dale, dale, meté la mano, wacho. ¡Matalo, wacho!”. Según comentan testigos en la grabación, se trataba de un “mano a mano”.

La riña continuó hasta que uno de los menores cayó al piso. En ese instante, Alegre intervino —hasta el momento ajeno a la gresca— y le aplicó una patada directa al rostro, dejándolo inconsciente. El video capta los gritos desesperados de los presentes: “¡No lo patees! ¡Pará!”. Segundos después, tanto él como el otro adolescente implicado —de 17 años— abandonaron la cancha lanzando nuevas amenazas. “Van a ver”, advierte Alegre antes de retirarse. Mientras tanto, el resto de los jóvenes corrió a asistir al herido, que no reaccionaba.

Según informó el medio local Primer Plano, el adolescente fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta. Un testigo habló con TN y dio detalles del ataque: “Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él le pegó una piña. Está muy golpeado, lo dejaron destrozado”.

La difusión del video motivó la rápida intervención del municipio de Merlo. Tras distintas tareas de campo, personal de la Comisaría 6ª de Merlo identificó a los agresores: Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, y su hermano J. I. G., de 17 (su nombre se preservó por tratarse de un menor de edad).

El expediente quedó a cargo del fiscal Salevsky, de la Unidad Fiscal de Investigación N.º 4, quien ordenó allanamientos y detenciones, medidas que todavía se encuentran en trámite. Paralelamente, el equipo de investigadores examina el registro fílmico y las declaraciones reunidas para establecer el origen del conflicto y definir la participación de cada uno en la agresión.