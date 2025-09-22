Merlo: se negó a darles dinero para comprar vino y le desfiguraron la cara a ladrillazos
El hijo de 6 años de la víctima fue testigo presencial del ataque y dio aviso a su mamá
- 2 minutos de lectura'
“Están matando a papá”, alcanzó a decir un niño de 6 años mientras presenciaba cómo dos delincuentes golpeaban salvajemente a su padre. El hecho ocurrió en la localidad de Libertad, en el partido bonaerense de Merlo. Según relataron testigos, la víctima, un hombre de 25 años, se negó a entregar dinero para que los atacantes compraran vino, tras lo cual lo golpearon con un ladrillo y lo atacaron en el piso, dejándolo prácticamente desfigurado.
Debido a las lesiones en el rostro y la cabeza, el hombre tuvo que ser internado. Su pareja y madre del niño, Rocío, se expresó en redes sociales. “No duermo hasta que no paguen el daño psicológico que le causaron a mi hijo”, dijo y señaló a dos hermanos como los responsables del ataque.
Según consignó el medio local Primer Plano On Line, la víctima fue identificada como Luciano Maidana. El ataque se produjo en la calle Bolivia al 900, entre Onelli y Escobar, cuando Maidana caminaba hacia un almacén acompañado por su hijo de 6 años.
Según narró su pareja, Rocío, los dos hermanos que atacaron al hombre primero se le acercaron a pedir dinero. “¿No tenés para un vino?”, le preguntaron. Como la respuesta de Maidana fue negativa, comenzaron a golpearlo “de manera salvaje”, incluso con un ladrillazo. “Uno le dio un golpe en la espalda y lo desmayó. Cuando cayó desvanecido, siguieron con la golpiza mientras le decían que era una rata”, contó la mujer. Fue el niño quien regresó corriendo hasta su casa a buscar a su mamá. “¡Están matando a papá!”, gritó el niño según el relato de la mujer.
Al llegar al lugar, Rocío encontró a Maidana desfigurado. Según relató, el hombre perdió gran parte de la dentadura, sufrió lesiones craneales que requirieron tomografías y presentó hematomas en distintas partes del cuerpo.
Sobre los acusados, la mujer aseguró que “andan por la calle y no tienen una dirección estable” y denunció amenazas hacia su familia. “Andate del barrio porque te vamos a prender fuego la casa”, denunció que le gritaron.
