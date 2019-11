Motochorros cayeron porque un youtuber los filmó durante un robo en la autopista

En el video, se observa claramente cómo cinco asaltantes en tres motos sin patentes, sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas, encierran a una pareja para robar un vehículo Crédito: Canal de YouTube "ElDemente8"

Un youtuber los filmó mientras cometían un asalto a plena luz del día, y ese video selló su suerte. Cinco jóvenes en tres motos sin patentes aceleraban al máximo en busca de una víctima, zigzagueando entre los autos en la autopista Ezeiza-Cañuelas. No previeron que se cruzarían con un reconocido influencer de las redes sociales que, además, llevaba una cámara tipo GoPro en su casco. Lo esquivaron, pero un centenar de metros más adelante encerraron a una pareja y le robaron la moto.

Quedaron grabados y cayeron dos semanas después. Por los comentarios en foros y redes sociales, los automovilistas y motociclistas que recorren habitualmente ese tramo de la autopista sabían ya que este grupo operaba los viernes, sábados y domingos. Sin embargo, los ladrones fueron atrapados un día de semana, en plena tarde.

Según información oficial a la que accedió LA NACION, agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires detuvieron el miércoles pasado a un miembro de esta banda: un joven de 20 años identificado solo como E.M.G. El grupo criminal estaba nuevamente en la autopista asaltando a motociclistas. Al ser capturados habían elegido como víctima al piloto de una Yamaha YBR 250. Una patrulla intentó capturarlos al advertir los movimientos sospechosos. Y en ese momento comenzó la persecución.

Uno de los miembros de la banda fue capturado en la autopista el miércoles pasado; usaba la misma moto que en el video y tenía un revólver con seis municiones

Uno de los asaltantes pudo escapar corriendo a través de un campo junto a la autopista. Pero E.M.G no lo logró. Terminó derribado, con el pecho contra el asfalto, junto a una estación de servicio. Vestía zapatillas nuevas, una gorra azul que combinaba con su remera y bermudas marrones. Escondido, llevaba un revólver negro -un Jaguar calibre .38- con seis balas en el tambor. La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 descentralizada de Ezeiza, a cargo del fiscal Carlos Hassan.

Al ser detenido, E.M.G manejaba la misma moto KTM, modelo DUKE a bordo de la cual fue filmado durante el asalto. Según informaron fuentes policiales, se trata de un vehículo que estuvo involucrado en varios robos además de aquel que quedó registrado en las redes sociales.

Así roban motos en la autopista Ezeiza-Cañuelas (crédito Demente Loco 8) 00:17

Video

Fue un motociclista apodado "DementeLoco8" -que tiene 54.000 seguidores en su canal de YouTube- quien grabó en vivo un robo de esta banda. El video roza las 150.000 vistas y alcanzó los 500 comentarios. El nombre de este youtuber es Miguel Fernández. Dijo a LA NACIÓN que había grabado el video el 2 de noviembre: "Después pude ubicar a la víctima y me confirmó que ese día le habían robado la moto".

"Van entre los autos. Miran a quién pueden 'apretar'. Después, una moto avanza hasta quedar adelante de la moto de la víctima. Así la obligan a bajar la velocidad y, desde el costado, en otras dos motos, le muestran un arma para que frene. Es algo que pasa continuamente", dijo el youtuber.

Fernández agregó: "Mucha gente tiene miedo de las personas que andamos en moto. Y se asustan cuando están en una parada de colectivos, esperando, y nos ven pasar. Quiero decirles que los motociclistas somos los que más miedo tenemos de los robos. T enemos miedo de que nos maten para robarnos un vehículo".

Con respecto a lo que vivió aquel día al quedar en medio del atraco, el youtuber se expresó largamente en su canal. Sobre este tema grabó varios videos en los que afirmó: "Es una situación que no me hubiera gustado pasar, sentí mucha impotencia. Quise hacer algo, pero. ¿qué iba a hacer? ¿Me iba a parar a pelear con los 'chorros' y correr el riesgo de que me pegaran un tiro en el pecho? Desde que me mudé a la zona Sur siempre cumplo con una regla básica: no voy por la autopista entre las 14 y las 18 los fines de semana. Escuché que robaban".

"No circulen en ese rango horario por esa autopista, porque se van a poner en riesgo; no lo digo para exagerar"

"Justo ese día, a las 16 horas, iba hacia la Capital; yo sabía que a esa hora robaban en la autopista. Los ladrones pasaron al lado mío y yo no iba a poder escaparme ni hacerme el loco. Cuando los vi desaceleré y los dejé pasar. No me robaron. Tal vez porque vieron que tenía una cámara o porque mi moto les pareció una porquería", dijo.

Y concluyó: "Me quedé mal, no pude hacer nada. Traté de mantener la calma. Aceleré a fondo, llegué al peaje y avisé a la policía. Me encantaría que se sepa quiénes son. En ese horario hay mucho tráfico y muchas personas que no salen a pasear sino que salen a hacer este tipo de cosas. No circulen en ese rango horario por esa autopista, porque se van a poner en riesgo. No lo digo para exagerar".