Un policía federal se enfrentó con una banda y abatió a un asaltante de 14 años

Los delitos siguen sin dar tregua en el conurbano. Esta vez, fue en el partido de Lanús, donde un efectivo de la Policía Federal mantuvo un enfrentamiento armado con cuatro asaltantes que intentaron robarle la moto en la que regresaba a su casa después de haber prestado servicio. En el tiroteo hirió de muerte a un delincuente de 14 años.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que esta noche ingresó un llamado al número de emergencias 911; el que llamó se identificó como policía y reportó la presencia de un herido por arma de fuego en una tentativa de robo de moto. Dio la coordenada: Avenida Teniente General Donato Álvarez y Coronel Lynch, en Monte Chingolo.

Efectivos de la comisaría 6a. de Lanús llegaron a la escena del hecho, donde los esperaba M. O., sargento primero de la Policía Federal Argentina (PFA), de 48 años.

Explicó que circulaba en su moto por la avenida Donato Alvarez y que al llegar al cruce con Lynch, “4 NN en dos motos” lo rodearon para obligarlo a bajarse de la moto, con evidentes intenciones de robarla.

En esas circunstancias, explicó, extrajo su arma reglamentaria y eso dio inicio a un enfrentamiento armado. En el cruce de disparos las balas del policía alcanzaron el cuerpo de A. J. M., de 14 años, que cayó allí mismo. Los otros tres asaltantes escaparon sin ayudar a su cómplice, según surge de la información oficial.

Mientras personal de la Policía Departamental de Seguridad Lanús, a cargo del comisario mayor Ernesto Ferreyra, precintó y preservó la escena del crimen a la espera de la llegada de los peritos de la Policía Científica de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se dio intervención a la Justicia.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda−Lanús, que ordenó el secuestro del arma de fuego usada por el policía federal, aunque, por el momento, la fiscalía decidió no tomar medida alguna de restricción de la libertad con respecto al sargento primero que abatió a uno de los ladrones que intentó asaltarlo.