Golpe a los motochorros de la Riccheri: cayó una banda acusada de 140 robos

La Policía de la Ciudad desbarató una banda de motochorros dedicada a robar motos en la autopista Riccheri, entre otros lugares de alto tránsito de este tipo de vehículos.En 65 allanamientos hechos en el partido bonaerense de Lanús fueron detenidos 25 sospechosos.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad porteño. En los procedimientos, entre personal de investigaciones, grupos de irrupción y contención y personal de policía motorizada, participaron 800 uniformados.

“A esta organización criminal se la vincula con unos 140 robos de motos a mano armada en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. En muchas ocasiones de robo, efectuaron disparos de armas de fuego, hiriendo en algunos casos de gravedad a sus víctimas, para lograr su objetivo”, se explicó en un comunicado de prensa..

Robaban motos en una autopista: 26 sospechosos detenidos

En los allanamientos, hechos en los partidos bonaerenses de Lanús, Lomas de Zamora y San Martín, se secuestraron 20 motos, cuatro autos, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 63 celulares que serán peritados, cascos y “yugas”. Entre los 25 detenidos hay dos delincuentes menores de edad. El expediente está a cargo del juez de Menores Carlos Cociancich.

“La investigación comenzó en febrero de 2025 a raíz de la detención de dos ladrones que robaron a mano armada una moto y fueron detenidos tras una persecución en inmediaciones del Puente Alsina recuperando el bien sustraído y secuestrando teléfonos celulares”, dijeron fuentes judiciales.

Las motos eran robadas por encargo, según marca y modelo. “Las unidades sustraídas luego eran revendidas en el mercado negro a precios convenientes o eran utilizadas para desguace y comercializar sus autopartes. Al peritar los teléfonos secuestrados en el caso de origen se constataron innumerables conversaciones en chats de redes sociales con otras personas con quienes se planeaban los robos casi en su totalidad en Capital Federal”, dijeron las fuentes consultadas.

Uno de los robos en la autopista Riccheri ocurrió a fines de diciembre pasado cuando seis ladrones interceptaron a un motociclista y, a punta de pistola, le sustrajeron el vehículo y algunas otras pertenencias.

“Tenían armas de guerra semiautomáticas. Sabían lo que hacían. Hay una organización detrás de todo esto”, había dicho Guillermo, la víctima, de 62 años.

Brutal robo en plena autopista Riccheri: seis ladrones le apuntaron con armas a un hombre para robarle la moto

Guillermo sostuvo que los delincuentes actuaron “con mucha violencia” y que también le sacaron su mochila. Mientras el robo se llevaba a cabo en los carriles centrales de la Riccheri, decenas de autos pasaban por el lugar: “Venían familias. Se podía ver la cara de desesperación de la gente con gestos de ‘perdoná que no te puedo ayudar, pero me quiero ir de acá’ y es lógico.

“Sabían lo que hacían. Seleccionaron la moto. Hay una organización detrás de todo esto. Espero que las autoridades puedan analizar esta cuestión”, había expresado la víctima después del robo.