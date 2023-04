Muerte y misterio en Retiro: “alteración de la escena del crimen”, la contundente afirmación de los fiscales del caso

escuchar

Hace una semana, Francisco Sáenz Valiente recuperó la libertad. Había estado preso 19 días en el marco de la investigación de la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que falleció el 30 de marzo último al caer al vacío desde un sexto piso de un edificio de Retiro. El juez en lo criminal y correccional le dictó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo. En las últimas horas, los fiscales Mariela Labozzetta y Santiago Vismara apelaron el fallo del magistrado y solicitaron que el empresario quede preso por los delitos de femicidio y facilitación de estupefacientes. Y, para fundamentar su pedido, sostuvieron, entre otras afirmaciones, que “la escena del hecho fue alterada”.

“Es posible afirmar en este punto que la escena del hecho fue alterada. Prueba de ello es que, sospechosamente, al arribo de personal policial al lugar [el departamento del sexto piso del edificio situado en Libertad 1542, en Retiro, propiedad de Sáenz Valiente], no se encontraron los estupefacientes a los que todas las demás participantes del evento (y el propio imputado) hicieron alusión. Las testigos dijeron, además, que la droga estaba en platos o libros existentes en la mesa del living, pero nada de ello estaba de ese modo. Asimismo, cuando llegó la Unidad Criminalistica al lugar refirió que la escena no había sido preservada”, afirmaron Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Vismara, que conduce la Fiscalía en lo Criminal y Correccional porteña N° 10.

Además, los fiscales sostuvieron que ”desde la caída de la damnificada hasta la llegada del personal policial, Sáenz Valiente tuvo tiempo suficiente para alterar la escena del crimen y hasta para llamar a sus abogados, que llegaron casi conjuntamente con el personal policial a su domicilio. También demuestra que tuvo razones para tratar de ocultar la modalidad en que ocurrieron los sucesos esa noche, negando –por ejemplo– que hubiera habido situaciones sexuales, cuando la propia víctima apareció totalmente desnuda y su ropa en el dormitorio del imputado”.

La apelación de los representantes del Ministerio Público Fiscal, a la que tuvo acceso LA NACION, tiene 71 páginas. Labozzetta y Vismara también hicieron referencia a una “escena sexualizada” y se preguntaron “¿por qué Emmily se encontraba completamente desnuda cuando se halló su cuerpo en el patio del edificio?”.

Los fiscales se respondieron los interrogantes que plantearon. “De acuerdo con los diferentes elementos probatorios colectados hasta el momento, se ha podido sostener suficientemente que la muerte de Emmily se produjo en un contexto sexualizado –negado por el imputado– que involucró violencia física y que la circunstancia de que la víctima haya aparecido desnuda en el patio obedece a ello. Emmily apareció en el patio del edificio sin su ropa; el pantalón que el imputado refiere haberle quitado como último intento para evitar su caída no estaba al lado de la ventana, sino en un mueble cercano al ingreso del domicilio; el top se encontraba en la habitación de Sáenz Valiente junto con la ropa que el imputado llevaba esa noche. A su vez, se encontraron en la escena preservativos usados y un sillón de masajes, secuestrándose en un segundo allanamiento varios juguetes sexuales y, en el último, más preservativos también usados. De allí que, de momento, la prueba más bien indica que la reunión sí involucró actividades sexuales (no sabemos si consentidas o no consentidas por todas las personas involucradas) y que, por alguna razón que siembra más dudas que certezas, el imputado niega que eso haya sucedido”.

Francisco Sáenz Valiente, el empresario investigado por la muerte de una joven en Retiro Instagram: @francissaenzvaliente

Sáenz Valiente, de 52 años, es defendido por los abogados Rafael Cúneo Libarona y Facundo Orazi. Tras la apelación de fiscales, los representantes de Sáenz Valiente presentaron un escrito en el juzgado de Sáenz Valiente para responder afirmaciones citadas por los representantes del Ministerio Público.

Respecto a lo sostenido en la apelación de que el empresario “tuvo tiempo suficiente para alterar la escena del crimen y hasta para llamar a sus abogados”, Orazi afirmó en el escrito: “La afirmación realizada por el representante de la vindicta pública es falsa y se contrapone totalmente con la prueba obrante en autos. Se encuentra claramente probado que Sáenz Valiente se comunicó con el doctor Alejandro Iturbe con posterioridad al hecho, concretamente a las 9.32 [del 30 de marzo pasado] para contarle lo ocurrido. En tal sentido, dicho llamado duró cuatro minutos y 13 segundos”.

Orazi afirmó que cuando Sáenz Valiente se comunicó con Iturbe ya estaba acompañado de personal de la Policía de la Ciudad.

Rodrigues Santos Gomes tenía 26 años. Murió a las 9.18 del 30 de marzo pasado cuando, según el expediente judicial, en un estado de aparente desesperación euforia, terror y llantos, que podría haber estado causado por el consumo de los estupefacientes y el alcohol, cayó al vacío por una ventana del departamento de Sáenz Valiente que da a un pulmón del edificio.

Los padres de Emmily Rodrigues Santos Gomes, y amigas de la modelo brasileña realizaron la semana pasada una manifestación ante la embajada de Brasil para pedir justicia Alejandro Guyot - LA NACION

La joven brasileña llegó al departamento del empresario a las 3.21 del 30 de marzo pasado en su camioneta 4x4. Estaba acompañada por Magalhaes Mourao y Dafne Gutiérrez Santana. Sáenz Valiente estaba con su amiga Lía Figueroa Alves. Los cinco tomaron bebidas alcohólicas, escucharon música y consumieron drogas.

La autopsia determinó que la modelo brasileña murió como consecuencia de “politraumatismos” y “hemorragias internas y externas” y en las consideraciones médico-legales se dejó asentado que una caída desde un sexto piso como en este caso –de menos de 50 metros–, en medicina legal se conoce como “defenestración”.

“En tanto, las constancias incorporadas a la causa hasta este momento no han permitido arribar al estado de certeza exigido para dictar un auto de mérito, resultando necesario la profundización de la pesquisa con el objeto de determinar lo que realmente sucedió en el interior del sexto piso del edificio situado en Libertad 1542, en Retiro”, explicó el juez Del Viso al dictar la falta de mérito.

Ahora, la apelación será resuelta por la Cámara del Crimen en un plazo de 30 días.

Temas FemicidioRetiro