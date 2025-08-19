Murió un policía que había sido baleado durante una persecución y tiroteo en Lanús

El 23 de julio pasado el sargento Maximiliano Gargiulo patrullaba por el límite entre Villa Fiorito y Villa Centenario. Al advertir a tres sospechosos a bordo de un Volkswagen Vento impartió la voz de alto. Así comenzó una persecución y tiroteo que terminó el uniformado baleado en un ojo.

Gargiulo murió hoy por la mañana. Agonizó durante 27 días en el hospital Evita, de Lanús. El autor del homicidio fue identificado por los investigadores, pero todavía no fue detenido.

Después de disparar contra el policía, en la esquina de Murature y La Haya, los delincuentes huyeron. Hasta el momento, si bien hubo allanamientos, el autor del disparo sigue prófugo.

Con Gargiulo suman cuatro los policías caídos en cumplimiento del deber en lo que va del año. Los cuatro uniformados asesinados durante 2025 se desempeñaban en la fuerza de seguridad bonaerense.

En tanto que los homicidios de otros cinco integrantes de diversas fuerzas de seguridad ocurrieron en el conurbano cuando estaban de civil y se defendieron de delincuentes que los balearon para robarles las motos o los automóviles en los que circulaban.

Con respecto al homicidio del sargento Gargiulo, fuentes policiales indicaron que el efectivo intentó identificar a los tres ocupantes del Volkswagen Vento que circulaba por Villa Fiorito, en Lanús. Al advertir la presencia del uniformado, los malvivientes huyeron y abrieron fuego contra el policía.

Al llegar a la esquina de Murature y La Haya uno de los balazos disparados por los delincuentes hirió en un ojo a Gargiulo, quien cayó de la moto.

Debido a que el efectivo había alertado a través de la frecuencia policial que estaba en la persecución de tres sospechosos no fue necesario que los vecinos llamaran al número de emergencias 911 para que otros móviles llegasen rápido a la escena del hecho.

La ambulancia no tardó mucho en llegar a la mencionada intersección y Gargiulo, herido en el ojo izquierdo, fue trasladado al hospital Evita, en Lanús, donde estuvo internado en la unidad de terapia intensiva durante 27 días.

El sargento asesinado se desempeñaba en la División Motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local, de Lanús cuando fue baleado. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Avellaneda, después de las 12.30.

Los homicidios de los otros policías caídos en cumplimiento del deber, durante 2025, ocurrieron el 12 de enero, en la esquina de Guido y Mozart, en Quilmes. Allí, Ezequiel Forselledo y Brian Devincenzi, que se desempeñaban en la fuerza de seguridad provincial murieron cuando perseguían a dos ladrones en moto.

Mientras que el 24 de abril pasado, César Benjamín Szadura, efectivo de la policía bonaerense, realizaba una recorrida para tratar de identificar lugares de acopio de droga en la villa Hidalgo, de José León Suárez cuando fue asesinado por integrantes de una banda narco.

Los otros cinco integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron víctimas de homicidios fueron identificados como, Brian Coria, Alexis Emanuel Cancino, Lucas Flores, Alexis Leguizamón y Alejandro Paulino Negri.

Coria, oficial de la Policía de la Ciudad, fue asesinado el 15 de enero, en Castelar cuando quisieron robarle la moto. En tanto que el homicidio de Cancino, policía bonaerense del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fue asesinado cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en Blandengues y Homero, en Ingeniero Budge.

El asesinato de Flores, oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ocurrió el 31 de marzo, en José León Suárez, cuando acompañó a su hermano a comprar un automóvil. Mientras que a Leguizamón, que se desempeñaba en la Policía de Ciudad, lo mataron en la esquina de Andrés Blanqui y Carmen Puch, en José C. Paz, durante un asalto.

En tanto que Negri, suboficial retirado de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, fue asesinado en la puerta de su casa en Fonrouge y José Alico, en Aldo Bonzi por un grupo de delincuentes que le disparó para robarle el automóvil.