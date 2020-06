La joven cumple la condena por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en un penal de mujeres de Paraná Fuente: Archivo

Mientras cumple la sentencia por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo (20), Nahir Galarza ideó un emprendimiento intramuros en medio de la pandemia de coronavirus .

Una semana después de que su defensa solicitara la nulidad de su condena ante la Corte Suprema , la joven comenzó a fabricar pulseras y cadenas de acero quirúrgico y su madre las vende por las redes sociales, fuera de la Unidad 6 de Paraná.

"Con tu compra no me estas beneficiando a mí. Toda la recaudación es para un fondo destinado a hacer donaciones a distintos lugares de Paraná y poder ayudar a personas que lo necesiten", se puede leer en la red social de la autora del crimen de Pastorizzo, que tuvo lugar en la madrugada del 29 de diciembre de 2017.

A dos poco de cumplirse dos años del día en que recibió la condena, la joven fue entrevistada por Radio Dos de Corrientes. "Tenía materiales para armar pulseras tanto de acero quirúrgico como de hilo encerado porque es algo que me gusta hacer, cuando era chica me hacía para mí. Un amigo, cuando me venía a visitar, me trajo bastantes cosas, así que empecé a hacer y le regalaba a mi familia y, acá adentro, a compañeras. De otros pabellones me pedían que les haga para regalar a sus familias y me pagaban ", precisó

De acuerdo con el posteo de Galarza, el emprendimiento denominado NGK acepta todos los medios de pago y realiza envíos a todo el país". Además la joven aclara cuáles son las únicas cuentas válidas tanto en Facebook como en Instagram.

Según las propias palabras de la joven, lo que recauda tiene un destino solidario, para los que peor la están pasando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Cuando empezó la cuarentena se hizo más evidente la necesidad que pasan algunas personas. Me propuse que debía ayudar con lo que tuviera a mi alcance, así que con la plata que había juntado y los materiales que me compraron mis padres, se me ocurrió vender pulseras afuera y con lo recaudado donarlo a distintos lugares en Paraná", afirmó al medio correntino.

Galarza resaltó también que en la confección de la bijouterie también colabora su única compañera de pabellón y su madre que desde afuera del penal se encarga de comprar materiales para la elaboración de los productos.

"Pienso que se tiene un mal concepto de mí, solamente porque los medios me inventaban [cosas], de acuerdo a lo que les servía para vender. Las personas que conocí, internas [del penal], compañeros de facultad, abogados, personas que me llaman, siempre me dicen que no soy lo que esperaban, teniendo esa imagen de antemano se dan cuenta que soy todo lo contrario, solo me juzgaron por mi apariencia ", opinó.

Hacia el final de la entrevista, la joven sostuvo que no es una asesina y dio sus motivos para tal afirmación: "Asesino es el que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho. En algún momento me van a escuchar ".